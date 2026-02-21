Transformarea educației prin IA: Cum schimbă munca profesorilor

Fie că este vorba de automatizarea notării sau chiar de scrierea de scrisori către părinți, inteligența artificială oferă profesorilor mai multe oportunități de mentorat, implicare și învățare practică. Având în vedere evoluția rapidă a tehnologiei, nu este nerezonabil să ne imaginăm un viitor în care aceștia pot urmări implicarea elevilor în timp real, pot automatiza evaluările și pot dezvolta parcursuri de învățare personalizate, potrivit BBC Science.

Nevoia de expertiză umană

Dar, deși IA promite să transforme eficiența clasei, guvernul britanic a afirmat clar că tehnologia ar trebui utilizată numai pentru notarea cu miză redusă și că profesorii ar trebui să fie transparenți în ceea ce privește utilizarea acesteia. Limitările sale evidențiază o nevoie crucială de expertiză umană atunci când vine vorba de asigurarea integrității și corectitudinii în timpul evaluărilor cu miză mare.

Profesorii de științe au, desigur, o înțelegere profundă a materiei pe care o predau. Această judecată profesională și capacitatea de a evalua învățarea pe baza contextului, experienței și integrității fac ca implicarea lor să fie esențială pentru a asigura că evaluările rămân corecte, precise și reflectă cu fidelitate potențialul fiecărui elev.

În calitate de companie lider mondial în domeniul învățământului, Pearson are peste 18.000 de angajați care activează în mai mult de 70 de țări, deservind milioane de cursanți, educatori, instituții și angajatori la nivel global. Lucrând ca examinatori, moderatori sau specialiști în anumite discipline, angajații Pearson joacă un rol esențial în asigurarea faptului că studenții primesc notele de care au nevoie pentru a progresa în carieră.

Cei care devin examinator, vor contribui la o misiune educațională mai amplă: ajutarea studenților să-și realizeze visurile în viață și carieră prin învățare. Susținut de experiență, implicarea examinatorului poate contribui la garantarea rigurozității care definește o calificare, transformând munca asiduă a studenților într-un viitor plin de oportunități.

Beneficii pentru profesori

Asumarea rolului de examinator poate oferi profesorilor de științe beneficii care se reflectă direct și în propria lor viață profesională.

- Perspectivă: obține o imagine de ansamblu asupra performanțelor naționale, identificând erorile frecvente și tehnicile de succes în beneficiul propriilor elevi.

- Venituri suplimentare: muncă flexibilă, de acasă, concepută pentru a se adapta angajamentelor didactice existente.

- Extinde rețeaua: intră în contact cu profesioniști din domeniul educației cu experiențe diferite, împărtășește idei și construiește o rețea de sprijin valoroasă.

- Recunoaștere profesională: obține CPD recunoscut și îmbunătățește portofoliul profesional prin expertiza respectată în materie.

Majoritatea posturilor de examinator Pearson necesită cel puțin un an de experiență în predare, acumulată în ultimii opt ani. De asemenea, este obligatoriu ca examinatorul să dețină o diplomă și o calificare relevantă în predare sau echivalentul acesteia în materia aleasă, precum și o recomandare din partea unui profesionist cu experiență din cadrul instituției în care a acumulat experiența în predare.

Unele calificări profesionale necesită experiență profesională în locul experienței în predare, iar o diplomă/calificare în predare nu este necesară.