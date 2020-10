UPDATE Sindicatele critică atitudinea premierului Ludovic Orban față de profesori

Lucian Alecu

Președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP), Laviniu Lăcusta, critică declarația premierului referitoare la faptul că profesorii care nu vor să predea online, nu au ce căuta în sistemul de educație.

„Eu cred că este o declaraţie puţin cam hazardată şi tranşantă. Probabil sunt şi cazuri izolate de acest fel, la care face referire premierul, dar trebuie văzut şi concret contextul în care vorbim de un profesor care nu intră online. Nu în orice context putem spune că, pur şi simplu, un cadru didactic a refuzat să predea online.

Ştiu foarte multe cazuri de colegi care s-au plâns că nu există, din punct de vedere tehnic, suficiente instrumente care să susţină nişte transmisiuni. Să nu uităm. Şcoala, din punct de vedere al pregătirii tehnice, a început foarte prost.

Nu avem laptopuri, tablete, sunt foarte multe localităţi unde conexiunile sunt foarte slabe sau chiar inexistente la internet”, a spus acesta.

El subliniază faptul că autoritățile ar fi trebuit să se pregătească din vacanța de vară pentru a face față provocărilor din acest an școlar.

„În această vară, ar fi trebuit, probabil, ca Ministerul să fi făcut mai multe pregătitri pentru începerea acestui an şcolar. Ne-ar fi trebuit acele coţinuturi pregătite, împachetate astfel încât să poată fi transmise elevilor prin această modalitate online”, a mai spus liderul sindical.

ȘTIRE INIȚIALĂ Premierul Ludovic Orban spune că profesorii care nu vor să predea online, atunci când acest lucru este necesar, nu vor fi plătiți. Mai mult, aceștia nu au ce căuta în învățământ, scrie edupedu.ro.

"Nu pot accepta ideea că există cadre didactice care refuză să-și exercite profesia și chiar misiunea. Un profesor care nu face lecții online acolo unde este necesară organizarea acestor lecții online, dacă din 10 ore face numai 6 ore, atunci 4 ore nu trebuie plătit. Este simplu.

Iar dacă refuză sa predea online, din punctul meu de vedere nu mai are ce căuta în Educație. Pentru că un profesor are obligația sa se adapteze la orice situație. Jobul lui este sa transmită informatiile, cunoștințele de la materia respectivă și în mod evident și multe altele, valori, principii, să fie un model, dar are obligația să se adapteze la modalitatea de a transmite aceste cunoștințe.

Să fim cinstiți: online-ul e un lucru care există deja în viața noastră. Avem, cei mai mulți, conturi de Facebook, știm ce înseamnă LIVE-uri, cum să nu poți să te adaptezi să predai online ?!

Mesajele pe care le-am transmis au fost mesaje foarte clare: respectarea cu strictețe a măsurilor de protejare a sănătății, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Respectarea reglementărilor care vizează modul de organizare a școlii în pandemie, modul de stabilire a felului în care se desfășoară cursurile în unul din cele 3 scenarii. Am transmis un mesaj foarte clar către conducerile inspectoratelor școlare: că au obligația să umărească desfășurarea procesului educațional în fiecare școală, să se asigure că toate cadrele didactice se adaptează la situația în care suntem”, a precizat demnitarul.