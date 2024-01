Vești bune elevi. Când intra banii tichete educaționale elevi

Vor intra banii pe tichetele educaționale destinate elevilor! Ce pot cumpăra părinții

S-a început virarea banilor pe cele 485 de tichete dar sumele vor fi disponibile cu o săptămână întârziere.

Cardurile vor fi folosite doar pentru achiziția de rechizite și îmbrăcăminte necesare frecventării școlii și grădiniței.

Sumele de pe cardurile educaționale nu pot fi retrase în numerar și pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în unitățile afiliate.

„De azi (n. red vineri, 26 ianuarie) începe încărcarea cardurilor educaționale, care sunt în posesia beneficiarilor și voi monitoriza cu atenție ca săptămâna viitoare să închidem încărcarea pentru cardurile validate”, a spus ministrul Adrian Câciu, potrivit Edupedu.ro

Ce trebuie să știe părinții

Nu se permite emiterea restului banilor în numerar la momentul achiziționării rechizitelor și articolelor de vestimentație, iar suma virată poate fi utilizată pe întreg parcursul anului școlar în care se acordă tichetul social.

Tichetul social are o valabilitate de un an de la data emiterii, însă este important de subliniat că aceasta nu reprezintă perioada de valabilitate a suportului electronic. Sprijinul financiar de 500 de lei se acordă o singură dată pe an școlar, doar într-o tranșă.

Beneficiarii, începând cu anul școlar 2023-2024, vor primi carduri noi, valabile pentru următorii 5 ani, indiferent dacă au beneficiat sau nu de tichete educaționale în trecut. Conform Ordonanței de urgență, în acest an școlar, sunt eligibili preșcolarii și elevii din învățământul de stat care îndeplinesc criterii stricte legate de vârstă și venitul lunar al familiei. Astfel, această inițiativă are scopul de a sprijini financiar familiile cu situație financiară dificilă, asigurându-le resursele necesare pentru educația copiilor lor, potrivit spynews.ro.