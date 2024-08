2024, un an negru pentru apicultorii francezi

Pe întreg teritoriul Franţei, apicultorii se plâng de un "an negru", cu o scădere a producţiei de miere de primăvară, de până la 80% şi, în unele cazuri, de albine moarte de foame.



La Saint-Ours-les-Roches, centrul Franţei, într-un an normal, un stup de albine produce aproximativ 15 kilograme de miere. "În acest an, vom strânge undeva între 5 şi 7 kilograme", spune Mickael Isambert. "Vremea nefavorabilă din primăvară nu a permis albinelor să meargă să colecteze polen; a fost frig, a plouat o mare parte din timp, astfel că a trebuit să hrănim albinele cu zahăr", spune apicultorul de 44 de ani. Rezultatul, "cheltuieli suplimentare pentru o recoltă mai mică", subliniază Mickael Isambert.



Această situaţie este una generalizată. "În acest an, recolta este una proastă pe întreg teritoriul francez", afirmă Henri Clément, purtător de cuvânt la Uniunea naţională a apicultorilor francezi (Unaf) şi apicultor la Lozere. Henri Clément îşi evaluează propriile pierderi la aproape 50% dar precizează că "este prea devreme să vorbim de un bilanţ global".



Aceste dificultăţi intervin după protestele apicultorilor de la începutul anului, împotriva "concurenţei incorecte" a mierii din străinătate, care a obligat guvernul de la Paris să deblocheze un ajutor de cinci milioane de euro. Apicultorii francezi au denunţat problemele cu care se confruntă în a-şi comercializa produsele şi acumularea stocurilor.



"Condiţiile meteorologice au fost catastrofale în numeroase regiuni cu ploi abundente (cu un regim pluviometric mai mare cu 45% comparativ cu mediile anuale potrivit Météo France) şi temperaturi scăzute, astfel că numeroşi apicultori văd cum supravieţuirea exploataţiilor lor este pusă în pericol", avertizează Unaf. "De la o regiune la alta, asistăm la o reducere a producţiei de miere de primăvară cuprinsă între 20% şi 80%, care va fi dificil de compensat de recoltele de vară", adaugă organismul.



Christian Pons, preşedinte la Unaf şi apicultor la Hérault (sudul Franţei), vorbeşte şi el de un "an negru" pentru apicultura franceză, după mai multe sezoane caniculare sau perioade de îngheţ târziu. "În urmă cu zece ani, făceam 1,5 până la 2,0 tone de miere pe stup, faţă de 100 de kilograme în prezent", susţine Christian Pons.



În medie, francezii consumă în fiecare an 45.000 de tone de miere, dintre care aproximativ 20.000 de tone sunt produse în Franţa, potrivit sindicatului agricol Confédération paysanne.

