70% din populația lumii trăiește sub regimuri nedemocratice

Lucian Alecu

Tot mai multe state sunt conduse de regimuri nedemocratice, astfel încât 70% din populația planetei trăiește sub administrații totalitare, arată un studiu al Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) din Stockholm, citat de Reuters.

Cercetarea a analizat date începând din anul 1975, analizând date care includ controlul asupra guvernului, independența justiției, libertatea presei, drepturile omului.

"Mai multe țări decât oricând suferă de "eroziune democratică. . de țări care suferă de 'regres democratic' nu a fost niciodată atât de mareDe fapt, 70% din populația globală trăiește în prezent fie în regimuri nedemocratice, fie în țări în regres democratic. Pandemia oferă instrumente și justificări suplimentare pentru tactici represive și reducerea la tăcere a disidenței în țări precum Belarus, Cuba, Myanmar, Nicaragua și Venezuela", se arată în raport.

Pandemia COVID-19 a dus la o creștere a comportamentului autoritar al guvernelor. Restricțiile dure anti COVD-19 care limitează și chiar anulează drepturile și libertățile cetățenilor, dezinformarea, divizarea societăților, politicile populiste au determinat guvernele să ia decizii dictatoriale chiar și în state cu tradiție democratică.

Afganistanul este considerat exemplul cel mai dramatic. După rertragerea americană, talibanii au preluat conducerea țării într-un timp record. Alte state în situații similare sunt Mali, unde au fost două lovituri de stat în 2020 și Tunisia, președintele dizolvând Parlamentul.

Totodată, și în Brazilia și SUA, șefii de stat au pus la îndoială valabilitatea rezultatului alegerilor pentru că acestea nu corespundeeau propriilor dorințe. În India, persoanele care au criticat politicile guvernamentale sunt urmărite penal. Ungaria, Polonia, Slovenia și Serbia sunt țările europene cu cele mai mari scăderi ale democrației. Președintele Turciei conduce țara cu accente totalitare, iar scăderea valorilor democratice s-a accentuat după 2010.

Mediafax