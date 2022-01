A fost descoperit principalul canal de transmitere a ştirilor false

YouTube este principalul canal de transmitere a ştirilor false, spun cei care au format coaliţie globală pentru a verifica veridicitatea infromaţiilor publicate. Platforma nu face suficient pentru a combate răspândirea falsurilor, susţine o scrisoare semnată de 80 de grupuri.

YouTube este unul dintre principalele canale de dezinformare online, la nivel mondial, şi nu face suficient pentru a combate răspândirea de informaţii false pe platforma sa, potrivit unei coaliţii globale de organizaţii de verificare a informaţiilor.

O scrisoare semnată de peste 80 de grupuri, printre care Full Fact din Marea Britanie şi Fact Checker de la Washington Post, afirmă că platforma video găzduieşte conţinuturi ale unor grupuri precum Doctors for the Truth, care a răspândit dezinformarea Covid, şi videoclipuri care susţin ideea de "fraudă" în timpul alegerilor prezidenţiale din SUA, potrivit The Guardian.

„YouTube permite ca platforma sa să fie folosită ca armă de actori fără scrupule pentru a-i manipula şi exploata pe alţii şi pentru a se organiza şi strânge fonduri. Măsurile actuale se dovedesc a fi insuficiente", se arată în scrisoarea adresată directorului general al YouTube, Susan Wojcicki, care descrie YouTube ca fiind un "canal important" pentru falsuri.

Scrisoarea îndeamnă YouTube, care este deţinut de Google, să facă patru schimbări în operaţiunile sale:

- angajamentul de a finanţa cercetări independente privind campaniile de dezinformare de pe platformă

- oferirea de link-uri către dezminţiri în interiorul videoclipurilor care distribuie dezinformare şi informare greşită

- oprirea algoritmilor săi de a promova infractorii recidivişti

- mai multe eforturi pentru a combate falsurile din videoclipurile care nu sunt în limba engleză.

„Sperăm că veţi lua în considerare punerea în aplicare a acestor idei pentru binele public şi pentru a face din YouTube o platformă care face cu adevărat tot posibilul pentru a împiedica dezinformarea şi informaţiile false să fie folosite ca arme împotriva utilizatorilor săi şi a societăţii în general", se arată în scrisoare.

Dezinformarea este distribuirea deliberată de informaţii false care intenţionează să provoace prejudicii, în timp ce informarea greşită este atunci când sunt împărtăşite informaţii false, dar nu se intenţionează să se facă rău.

Scrisoarea celor de la factcheckers, care contestă afirmaţiile făcute de guvernele naţionale, postările online şi organizaţiile media, afirmă că eşecul YouTube de a aborda dezinformarea şi informarea greşită este deosebit de accentuat în sudul global, termen care se referă la naţiunile din America Latină, Asia şi Africa.



Semnatarii provin din peste 40 de ţări, cu o gamă variată de medii de finanţare. Printre aceştia se numără: Full Fact, o organizaţie caritabilă din Marea Britanie, Washington Post Fact Checker, finanţată de ziarul omonim, Maldita din Spania, o fundaţie de verificare a faptelor; şi India Today, o unitate din cadrul reţelei private TV Today Network.

Răspunzând la scrisoare, Elena Hernandez, purtător de cuvânt al YouTube, a declarat că societatea a investit foarte mult în politici precum reducerea răspândirii dezinformării „la limită", un termen pentru conţinutul care se apropie, dar nu depăşeşte cu mult linia de încălcare a liniilor directoare ale platformei.



„De-a lungul anilor, am investit foarte mult în politici şi produse în toate ţările în care operăm pentru a conecta oamenii la conţinut cu autoritate, pentru a reduce răspândirea dezinformării la limită şi pentru a elimina videoclipurile care încalcă regulile", a declarat Hernandez. „Am înregistrat progrese importante, menţinând consumul de dezinformare la limita recomandată semnificativ sub 1% din toate vizionările pe YouTube şi doar aproximativ 0,21% din toate vizionările sunt de conţinut violent pe care îl eliminăm ulterior. Căutăm mereu modalităţi semnificative de îmbunătăţire şi vom continua să ne consolidăm activitatea cu comunitatea de verificare a faptelor”.



Ghidul comunităţii YouTube prevede că „anumite tipuri de conţinut înşelător sau mincinos cu risc serios de daune grave" sunt interzise pe platformă, printre care se numără promovarea unor remedii sau tratamente dăunătoare şi interferenţa în alegeri. YouTube indică, de asemenea, topul primelor zece ţări în care au fost eliminate videoclipuri, care este dominat de ţări care nu vorbesc limba engleză, precum Vietnam, India şi Brazilia.



YouTube a luat măsuri pentru a elimina dezinformarea despre Covid şi în octombrie 2020 a interzis dezinformarea despre vaccinarea Covid, la scurt timp după ce Facebook a luat măsuri similare pe propria platformă. Un an mai târziu, a declarat că va elimina videoclipurile care răspândesc dezinformări despre toate vaccinurile.

(sursa: Mediafax)