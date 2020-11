A murit actorul Geoffrey Palmer

Actorul Geoffrey Palmer, cunoscut pentru rolurile din sitcomuri, precum Butterflies, As Time Goes By și The Fall and Rise of Reginald Perrin, a murit la 93 de ani.

Actorul a murit în locuința sa, a anunțat agentul său.

The flight path gag wiping out the lines of Reggie Perrin’s brother in law is one of my favourite running gags in comedy. RIP to the brilliantly funny Geoffrey Palmer. https://t.co/lfreKA4HcK — edgarwright (@edgarwright) November 6, 2020

Palmer și-a început cariera în televiziune cu roluri în mai multe show-uri, inclusiv The Avengers și The Army Game și The Saint. De asemenea, acesta a apărut în Doctor Who și Fawlty Towers.

Emisiunea Doctor Who a enumerat, pe Twitter, emisiunile în cadrul cărora a apărut Geoffrey Palmer, în semn de tribut.