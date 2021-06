A murit bărbatul cu cea mai numeroasă familie din lume

Un bărbat în vârstă de 76 de ani despre care se crede că este capul celei mai mari familii din lume a murit în statul indian Mizoram. El a lăsat în urmă 38 de soţii, 89 de copii şi 36 de nepoţi, relatează BBC..

Ziona Chana, şeful unei secte religioase care practica poligamia, a murit, duminică. Ştirea a fost confirmată de ministrul şef al statului Mizoram, Zoramthanga, care şi-a prezentat condoleanţele pe Twitter.

Chana ar fi suferit de diabet şi hipertensiune. Medicii au declarat agenţiei de ştiri PTI că starea lui Chana s-a deteriorat acasă în satul său, Baktawng Tlangnuam. El a fost internat la spital duminică seara, unde a şi fost declarat mort.

Presa din India a menţionat că bărbatul deţine „recordul mondial” pentru o familie atât de mare, însă acest lucru nu este încă confirmat. De asemenea, a fost raportat că familia a fost prezentată de două ori în populara emisiune TV Ripley's Believe it or Not.

Record mondial sau nu, Chana şi familia lui sunt o senzaţie locală, atrăgând turişti în satul lor din nord-estul Indiei.

Familia locuieşte într-o casă cu patru etaje numită „Chuuar Than Run” sau „New Generation House”, cu 100 de camere. Soţiile sale împart un dormitor lângă dormitorul privat al lui Chana, potrivit presei locale.

Conacul este o atracţie turistică majoră în stat, oamenii din întreaga lume vizitează satul pentru a arunca o privire asupra stilului de viaţă al acestei familii.

Familia aparţine unei secte creştine numită Chana Pawl şi are aproximativ 2.000 de adepţi. Toţi locuiesc la aproximativ 55 km de capitala Mizoram, Aizawl.

Secta, care permite poligamia pentru bărbaţi, a fost fondată de bunicul lui Chana în 1942.

(sursa: Mediafax)