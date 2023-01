Accident grav în Italia. Un autocar cu români s-a răsturnat pe autostrada A13, lângă Padova Est. Mai multe persoane au fost rănite, două fiind transportate la spital cu elicopterul

În autocar se aflau 52 de pasageri, adulți și copii de naționalitate română, menționează Il Gazzettino. O persoană a fost transportată la spital în cod roșu, alte patru în cod galben și 17 în cod alb.

Accidentul s-a produs pe șoseaua de legătură între autostrada A13 Bologna-Padova cu A4 Torino-Trieste, potrivit Rotalianul.

Conform informațiilor obținute până în prezent, știm că autocarul a plecat de la Palermo în cursul serii trecute, dar avea pasageri și din Roma.

La fața locului au sosit ambulanțe din Veneția și Padova, precum și voluntarii de serviciu. Au fost prezenți, de asemenea, pompierii și Poliția rutieră, precum și personalul Autostrade per l’Italia.

Din cauza accidentului, legătura cu A4 Torino-Trieste de pe A13 Bologna-Padova a fost închisă pentru cei care călătoresc din Bologna la Padova. Traficul a fost blocat și fost cozi de 12 km în direcția Padova.

Șoferul a fost testat negativ pentru alcool. Polițiștii verifică dacă șoferul a depășit viteza legală și timpii de conducere și de odihnă. Traficul prin zonă a fost blocat și pe autostradă s-au format coloane lungi de mașini.

Autostrada a fost redeschisă în jurul orei 14:30, în timp ce șoseaua de legătură rămâne închisă. La fața locului a fost amenajat un punct de prim-ajutor.

Intervento #vigilidelfuoco a #Padova per il ribaltamento di un autobus con 60 passeggeri a bordo allo svincolo di giunzione tra autostrada #A13 e #A4: ferite 4 persone. In corso messa in sicurezza dell'area [#16gennaio 14:00] pic.twitter.com/6rVzsHnY8F