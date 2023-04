Accident tragic: O acrobată a murit în timpul unui spectacol după ce a căzut de la mare înălțime

Femeia, supranumită Sun, a căzut în timpul unui exercițu la trapez. Spectacolul a avut loc în weekend, în orașul Suzhou din provincia chineză Anhui.

Acrobata a zburat în aer, dar colegul ei nu a reușit să o prindă de picioare și a căzut în gol. Partenerul de acrobație este chiar soțul femeii

Victima a fost dusă la spital unde a murit. Oficialii anunță că o anchetă este în curs de desfășurare în legătură cu incidentul.

Acrobații lucrau împreună de „mulți ani" și adesea făceau spectacole fără a utiliza centuri de siguranță pentru a câștiga mai mulți bani din cascadorii riscante.

A female acrobat fell on the stage during a performance and eventually died from the sustained injuries in E China's Anhui on April 15, according to the local government statement released on April 16. #acrobat pic.twitter.com/o3oJUQJJJi