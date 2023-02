VIDEO Cum arată adăpostul temporar în care stă Volodimir Zelenski de la începutul războiului: “Aceasta este casa mea”

"Aici locuiesc eu", a spus Zelenski într-un reportaj realizat de jurnalistul Dmitro Komarov şi difuzat de postul de televiziune ucrainean 1+1. Zelenski a adăugat că se afla acolo din momentul în care a început invazia rusă, pe 24 februarie 2022.



De asemenea, un fragment din acest reportaj a fost postat pe Twitter de consilierul lui Zelenski, Anton Heraşcenko.

Geamurile adăpostului improvizat sunt acoperite cu draperii groase. Pe pat se observă nişte perne şi o cuvertură înflorată. În cameră se mai află un televizor, un scaun şi un birou.



Președintele Zelenski a mai prezentat echipei de filmare și garderoba sa: pe rafturile de sus ale dulapului, multe haine de culoare kaki şi veste de camuflaj; pe raftul de jos, bocanci militari. Acestea sunt "hainele (mele) obişnuite", a spus el. "Nu port costume în prezent", a mărturisit el.

"This is where I've been living for a year" - @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf