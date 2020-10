Al doilea val al pandemiei de COVID-19 face ravagii în Europa

Al doilea val al pandemiei lovește statele europene mai mult decât au prevăzut autoritățile. Restricțiile par insuficiente pentru oprirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 dar nici închiderea totală a populației nu mai este o soluție, în contextul în care criza economică se anunță puternică și se va prelungi în următorii ani.

Cehia

Premierul Cehiei, Andrej Banis, și-a cerut scuze pentru creșterea infecțiilor cu COVID-19, în cel de-al doilea val al pandemiei. Acesta a recunoscut că autoritățile au făcut greșeli în gestionarea crizei și a cerut populației să respecte restricțiile, scrie cnn.com.

"Îmi pare rău pentru noile restricții care vor avea un impact asupra vieții antreprenorilor, cetățenilor, angajaților. Îmi pare rău și pentru faptul că am exclus de facto posibilitatea ca acest lucru să se întâmple pentru că nu-mi puteam imagina că acest lucru se va întâmpla", a spus Babis.

Noile măsuri impuse în această țară, până la 3 noiembrie, privesc limitarea liberei circulații a persoanelor și închiderea de afaceri neesențiale.

Măștile de protecție sunt obligatorii în toate zonele urbane și în mașini.

Timp de multe săptămâni, prim-ministrul ceh a refuzat să impună populației reguli mai stricte, invocând necesitatea protejării economiei. Dar decizia - care, în unele cazuri, a contrazis opinia experților - a dus la o răspândire necontrolată a virusului.

Țara are circa 10 milioane de locuitori și raportează peste 800 de infecții la un milion de oameni. Aceasta a raportat aproape 15.000 de cazuri noi, zilele trecute.

Cehia a fost lăudată pentru felul în care a gestionat primul val al pandemiei, când autoritățile au impus un blocaj timpuriu și a impus obligativitatea măștilor atunci când majoritatea statelor abia se gândeau la această măsură.

Babis a recunoscut însă că țara pe care o administrează a devenit victima propriului succes.

"Cu siguranță am făcut greșeli când am crezut, la sfârșitul lunii mai, că am reușit", a spus el.

Ministrul Sănătății, Roman Prymula, a anunțat că Garda Națională a SUA trimite 28 de medici pentru a ajuta sistemul sanitar ceh. Și UE va trimite 30 de ventilatoare.

Irlanda

Irlanda a decis o a doua izolare la domiciliu a populației.

Polonia

Autoritățile sanitare poloneze au raportat, miercuri, 10.040 de noi infecții cu Covid-19, cea mai mare creștere pe parcursul a 24 de ore. Numărul total de cazuri înregistrate este de 202.579, dintre care 3.851.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anunțat încă 13.000 de paturi de spital. Spitalele temporare sunt construite în stadionul național și în sălile de expoziții.

Polonia a avut, în medie, 214 de cazuri noi/ un milion de persoane.

Germania

Institutul Robert Koch, a raportat, joi, un număr record de cazuri zilnice de coronavirus, cu 11.287 de cazuri noi într-o singură zi. Totalul îmbolnăvirilor a ajuns la 392.049, din care 9.905 persoane au decedat.

Franța și Spania au înregistrat, fiecare, peste 34.000 de decese.

Ambele țări s-au luptat să limitese al doilea val de infecții, după ce au fost lovite grav în primul val al Europei în primăvară.

Irlanda

Noile măsuri stricte de blocare a populației Irlandei sunt valabile șase săptămâni. Oamenii sunt rugați să lucreze de acasă, cu excepția cazului în care lucrează în sectoare esențiale ale economiei.

Petrecerile în case sunt interzise, ​​dar oamenii pot face mișcare în parcuri, pe o distanță de 4 km. Școlile, serviciile de îngrijire a copiilor și magazinele alimentare vor rămâne deschise, dar barurile și restaurantele vând doar produse pentru acasă.

Belgia

Belgia înregistrază cel mai mare număr de cazuri noi de coronavirus la nivel mondial. Media zilnică a cazurilor noi este și aici de peste 800 la un milion de locuitori.

Olanda este următoarea cea mai afectată țară, cu o medie de 462 de cazuri noi la milion.

Italia, una dintre cele mai afectate țări la începutul acestui an, a înregistrat o revenire bruscă în cazurile raportate, cu o medie la 151/un milion.

Atât Spania, cât și Franța, au depășit un milion de cazuri înregistrate cu SARS-CoV-2, alături de SUA, India, Brazilia, Rusia și Argentina.