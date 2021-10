Alec Baldwin a tras cu o armă de recuzită și a ucis un director de imagine

Actorul Alec Baldwin a tras joi cu o armă de recuzită în timpul unor filmări și a ucis-o pe Halyna Hutchins, director de imagine, și l-a rănit pe regizorul Joel Souza, potrivit Reuters.

Incidentul a avut loc pe platoul lungmetrajului independent „Rust”, a anunțat biroul șerifului din Santa Fe County într-un comunicat.

„Biroul șerifului confirmă că doi oameni au fost împușcați pe platoul filmului . Halyna Hutchins, 42 de ani, director de imagine, și Joel Souza, 48 de ani, regizor, au fost împușcați când o armă de recuzită a fost descărcată de Alec Baldwin, 68 de ani, producător și actor”, a anunțat poliția într-un comunicat.

Potrivit autorităților, Hutchins a fost transportată cu elicopterul la Spitalul University of New Mexico, unde a fost declarat decesul, în timp ce Souza a fost dus cu ambulanța la Centrul Medical Regional Christus St. Vincent pentru a fi tratat.

Nu au fost depuse încă acuzații în legătură cu incidentul, au spus reprezentanții poliției, care au adăugat că fac investigații în acest caz.

(sursa: Mediafax)

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0