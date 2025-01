Aleea Celebrităților și semnul Hollywood, afectate de incendii

Joi dimineață, incendiile devastatoare din Los Angeles au continuat să facă ravagii, afectând zone emblematice precum Hollywood Hills și Pacific Palisades. Acestea sunt considerate cele mai grave incendii din istoria orașului, fiind alimentate de vânturi uscate cu forță de uragan.

Primarul Los Angelesului, Karen Bass, a descris situația drept „furtuna de foc supremă”, întorcându-se de urgență dintr-o vizită oficială în Ghana pentru a coordona răspunsul autorităților.

