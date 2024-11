Alegeri anticipate și criză politică fără precedent în Germania: Coaliția lui Olaf Scholz s-a destrămat

După demiterea ministrului de finanțe Christian Lindner, membru al partidului liberal FDP, Scholz intenționează să conducă un guvern minoritar alături de social-democrați și de Verzi, cel de-al doilea partid ca mărime. Cu toate acestea, pentru a putea trece proiecte legislative, Scholz va depinde de o majoritate ad-hoc în parlament și a anunțat că va organiza un vot de încredere pe 15 ianuarie.

Prăbușirea acestei alianțe cu trei partide vine după luni de neînțelegeri privind politica bugetară și direcția economică a Germaniei, într-un context în care popularitatea guvernului a scăzut, iar forțele de extremă dreapta și stânga au câștigat teren. „Germania are nevoie de un guvern care poate acționa, un guvern capabil să ia deciziile necesare pentru țară”, a declarat Scholz reporterilor.

Scholz a justificat demiterea lui Lindner, acuzându-l că a blocat proiectele de lege pe motive politice și că a prioritizat interesele partidului în detrimentul interesului național.

Criza guvernamentală din Germania are loc într-un moment critic, cu o economie stagnantă, infrastructură învechită și o armată nepregătită. Pe fondul nemulțumirii tot mai mari față de partidele tradiționale, acest cutremur politic ar putea sprijini mișcările populiste, precum AfD (Alternativa pentru Germania), un partid cunoscut pentru pozițiile sale anti-imigrație.

În contextul unei posibile crize politice și în Franța după recentele alegeri anticipate, turbulențele din cele mai mari economii ale Uniunii Europene ar putea compromite eforturile de integrare la nivel european, într-un moment în care blocul este provocat de tensiuni din est și vest.

Neînțelegeri privind plafonarea datoriei publice

Coaliția de guvernare nu a reușit să ajungă la un consens asupra măsurilor necesare pentru salvarea economiei germane, care se confruntă cu al doilea an consecutiv de contracție. Sfârșitul gazului ieftin din Rusia și competiția crescută din partea Chinei au afectat profund modelul economic al Germaniei.

Scholz a propus limitarea costurilor energetice pentru companii pentru a stimula atractivitatea Germaniei ca destinație de afaceri. De asemenea, și-a dorit un pachet de măsuri pentru sprijinirea industriei auto și creșterea asistenței pentru Ucraina. În schimb, FDP-ul a cerut reduceri de cheltuieli publice, impozite mai mici și mai puține reglementări, susținând o încetinire a tranziției către o economie neutră în carbon.

După demiterea sa, Lindner a declarat că Scholz a încercat să-l forțeze să încalce limita constituțională a cheltuielilor publice, cunoscută sub numele de „frâna datoriei”, o mișcare pe care Lindner, cunoscut pentru politica sa fiscală riguroasă, nu a sprijinit-o. „Olaf Scholz refuză să recunoască faptul că Germania are nevoie de un nou model economic”, a spus Lindner. „El a arătat că nu are forța de a oferi un nou impuls țării.”

Verzii și SPD sunt de acord că sunt necesare cheltuieli guvernamentale direcționate, deși au și ei divergențe de opinie pe anumite subiecte.

(sursa: Mediafax)