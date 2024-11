Alegeri SUA 2024. Primele centre de vot încep să se deschidă în SUA

Primii care au putut merge la vot au fost locuitorii din Vermont (nord-est), unde centrele de vot se deschid între orele 05:00 ora locală (10:00 GMT) şi 10:00 (15:00 GMT).



La ora locală 6:00 a.m. (11:00 GMT), se vor deschide secţiile de votare din alte şase state (Connecticut, Kentucky, Maine, New Jersey, New York şi Virginia), urmate o jumătate de oră mai târziu de Ohio, Virginia de Vest şi Carolina de Nord, ultimul fiind considerat un stat decisiv în cursa pentru Casa Albă.



Orele de deschidere a centrelor de vot variază considerabil, deoarece cele 50 de state americane şi Districtul Columbia se întind pe şase fusuri orare diferite, iar fiecare stat are propria lege electorală cu ore specifice de deschidere şi închidere, aminteşte EFE.



În cursul dimineţii, la ora 12:00 GMT, votul va începe în majoritatea centrelor din Districtul Columbia şi în 17 state cu fusuri orare diferite: Alabama, Delaware, Florida, New Hampshire, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Missouri, Rhode Island, Carolina de Sud, Wyoming, Georgia, Pennsylvania şi Michigan, ultimele trei fiind state decisive.



O oră mai târziu, la 13:00 GMT, centrele se vor deschide în alte zece state cu fusuri orare diferite: Arizona, Iowa, Minnesota, Mississippi, Oklahoma, Dakota de Nord, Dakota de Sud, Tennessee, Texas şi Wisconsin.



La 13:30 GMT, centrele de vot se vor deschide în Arkansas, iar la 14:00 GMT la fel se va întâmpla în alte şase state (Colorado, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico şi Utah).



Ultimele centre se vor deschide în California şi Idaho, la 15:00 GMT, urmate de Washington şi Alaska la 16:00 GMT şi în cele din urmă Hawaii la 17:00 GMT.



Pe lângă preşedinte, americanii îi vor alege marţi pe toţi cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanţilor şi o treime din membrii Senatului.



Americanii vor vota totodată pentru câţiva guvernatori şi numeroşi primari, în scrutine legislative statale, şi vor decide asupra unor iniţiative cetăţeneşti, precum propuneri de protejare a avortului sau de înăsprire a restricţiilor asupra acestui drept în zece state.

AGERPRES