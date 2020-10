Alegeri SUA: Donald Trump versus Joe Biden. Acuzații de corupție și promisiuni electorale

A doua dezbatere electorală dintre Donald Trump și Joe Biden s-a desfășurat la Nashville pe arena Curb Event Center a Universității Belmont, fiind moderată de Kristen Welker. Cei doi candidați la Casa Albă au fost testați, în prealabil, pentru infecția cu COVID-19. Principalele teme de discuție au fost sănătatea, problemele rasiale și schimbările climatice.

Corupție la nivel înalt

Joe Biden a afirmat că nu a luat niciodată bani de la o putere străină dar Trump l-a adus pe fostul partener de afaceri al acestuia,Tony Bobulinksy, pentru a vorbi despre relațiile externe ale fiului său, scrie dailymail.uk. Acesta a afirmat, cu trei ore înainte de emisiune, că Biden știe despre afacerile fiului său cu China, va preda trei telefoane mobile către FMI și se va întâlni cu senatori republicani pentru a face dezvăluiri.

În timp ce Biden l-a acuzat pe Trump despre amestecul Rusiei în alegeri, actualul președinte a susținut că opozantul său s-a îmbogățit, împreună cu fiul său, din afaceri desfășurate în afara țării. „Nu câștig bani din China, da. Nu fac bani din Ucraina, da. Eu nu câștig bani din Rusia, da ”, a spus Trump.

În schimb, candidatul democrat a vorbit despre rapoartele publicate de New York Times, care arată faptul că Trump are un cont bancar chinez secret și nu a plătit impozite.

Deși acuzațiile reciproce au fost aprige, dezbaterea nu s-a ridicat la nivelul primei întâlniri de la Cleveland, pe de o parte din cauza opririi microfoanelor, în cazul în care aceștia vorbeau unul peste altul, iar pe de altă parte fiindcă că aceștia au avut mai mult autocontrol în reacții.

Momente memorabile ale dezbaterii

DONALD TRUMP

Trump s-a lăudat că este „imun” la COVID-19.

„Vă pot spune din experiență personală că am fost la spital. Am avut virusul. Și m-am îmbunătățit. Și vă voi spune că am primit un remediu. Și acum spun că sunt imun. Indiferent dacă este vorba de patru luni sau de o viață, nimeni nu poate spune cu precizie, dar sunt imun."

Candidatul republican susține cu tărie că este „cea mai puțin rasistă din cameră”, în ciuda faptului că Black Lives Matter este un „simbol al urii”.

„Am făcut reforma justiției penale, am avut grijă de colegiile și universitățile afroamericanilor. Nu știu ce să spun. Puteau spune orice. Mă simt trist. Sunt cea mai puțin rasistă persoană. Nici măcar nu văd publicul, pentru că este atât de întuneric, dar nu-mi pasă cine este în audiență.

El i-a spus lui Biden că a intrat în cursa electorală pentru că el și Obama au eșuat.

"Joe, am candidat din cauza ta. Am candidat din cauza lui Barack Obama. Pentru că ați făcut o treabă proastă. Dacă aș crede că ați făcut o treabă bună, nu aș fi candidat niciodată."

Trump l-a acuzat pe Biden că a luat bani din China și Ucraina. „Nu câștig bani din China, da. Eu nu câștig bani din Ucraina, da."

JOE BIDEN

Biden l-a numit ironic pe Trump „Abraham Lincoln”, după ce președintele a afirmat că este „cea mai puțin rasistă din cameră”.

„Abraham Lincoln este unul dintre cei mai rasisti președinti pe care i-am avut în istoria moderna. El toarnă combustibil pe fiecare manifestare rasistă.

Biden îl numește pe Trump „foarte confuz” în legătură cu planurile sale de a a desființa asigurările publice de sănătate Obamacare.

"Este un tip foarte confuz. El crede că aleargă împotriva altcuiva. Aleargă împotriva lui Joe Biden. I-am bătut pe toți ceilalți candidați pentru că nu eram de acord cu ei."

Biden a criticat relația plăcută a lui Trump cu „interlopul” Kim Jong Un.

A legitimat Coreea de Nord. a vorbit despre bunul său prieten, care este un tâlhar, și spune că au rachete mult mai capabile să ajungă pe teritoriul SUA.

El a respins afirmația lui Trump, conform căreia noul coronavirus „dispare”.

„Spune că învățăm să trăim cu el. Oamenii învață să moară cu asta. Oricine este responsabil de atâtea decese nu ar trebui să rămână președintele Statelor Unite ale Americii.”

Acesta promite că va trece la energia regenerabilă.

„Aș face tranziția de la industria petrolieră, pentru că industria petrolieră poluează semnificativ. Trebuie înlocuită cu energie regenerabilă în timp".

COVID-19

Cei doi candidați au avut opinii diferite cu privire la gestionarea pandemiei de coronavirus, Biden criticându-l constant pe Trump. „Oricine este responsabil pentru atâtea decese nu ar trebui să rămână președinte al Statelor Unite ale Americii”, a spus Biden, referindu-se la cele 200.000 de victime.

Trump a vorbit despre propria sa experiență în lupta cu virusul și a susținut că acesta va trece.

Biden crede însă că situația se va înrăutăți. "Suntem pe cale să intrăm într-o iarnă întunecată. Și nu are un plan clar, nu există nicio perspectivă că va exista un vaccin disponibil pentru majoritatea americanilor înainte de mijlocul anului viitor ”.

Președintele, care a făcut presiuni pentru redeschiderea economiei și revenirea la normalitate, a negat afirmațiile contracandidatului său. „Nu vom avea deloc o iarnă întunecată. Deschidem țara, am învățat și înțelegem boala, ceea ce nu am făcut la început”.

Restricții

Viziunile celor doi despre redeschiderea economiei au fost diferite. În timp ce Trump este adeptul redeschiderii economiei și revenirii la normalitate, Joe Biden dorește impunerea de restricții.

„Nu a făcut practic nimic. Nu există un alt om de știință în lume care să creadă că se va termina în curând”, a spus Biden despre răspunsul lui Trump la pandemie.", a spus Biden.

„Nu putem să ne închidem într-un subsol, așa cum o face Joe”, a răspuns Trump, referindu-se intenția lui Biden de a reduce drastic aparițiile din campanie și călătoriile, deși ambii au au mers în campanie prin toată țara.

"Tot ce face este să vorbească despre restricții. Vorbește numai despre închidere. Nu vom închide nimic și trebuie să deschidem școlile ”, a spus Trump. El a dat exemplu New York-ul, despre care a spus că este un oraș fantomă.

Sănătate

De peste un an, Trump a spus că va lansa un plan de sănătate, dar nu a reușit și a afirmat că îl va prezenta după ce Curtea Supremă decide asupra asigurărilor Obamacare.

„Am făcut o treabă incredibilă în ceea ce privește îngrijirea sănătății și ne vom descurca și mai bine”, a spus Trump, după ce a reușit să anuleze asigurarea personală, dar nu a reușit să abroge Legea privind îngrijirea accesibilă.

Președintele a încercat să-l identifice pe Biden cu „medicina socializată”, obligându-l să recunoască faptul că a susținut asigurarea privată în timpul mandatelor democrate.

"Joe Biden va rezilia toate aceste polițe", a spus Trump, susținut de sondajele care arată că majoritatea amereicanilor preferă acest tip de asigurări medicale.

„Nici o singură persoană cu asigurare privată nu și-ar pierde asigurarea conform planului meu și nici sub Obamacare”, a contracarat Biden și a afirmat că 10 milioane de americani și le-au pierdut sub administrația Trump.

„Faptul că există o opțiune publică și oamenii pot alege, asta o face socialistă ?” Acest lucru va salva viețile oamenilor”, a afirmat Biden.

Probleme rasiale

Președintele Trump l-a criticat pe Biden pentru rolul său în adoptarea proiectului de lege privind criminalitatea, din 1994. Acesta era atunci senator. Legislația a stabilit pedepse mai lungi pentru minorități.

„În ​​1994 a făcut rău afroamericanilor, pe care i-a numit super prădători”, a spus Trump.

„Răspunsul meu este că nu am spus niciodată așa ceva", a declarat Biden.

Trump a încercat să păteze recordul drepturilor civile ale lui Biden, arătând votul Senatului în proiectul de lege privind criminalitatea din 1994 și a afirmat, în mod fals, că fostul vicepreședinte se referise la bărbații negri drept „super prădători”.

Industria petrolieră și schimbările climatice

Joe Biden a promis că va face tranziția de la petrol, la energia eoliană și solară până în 2050.

„Ați închide industria petrolieră?” Trump l-a întrebat pe Biden.

„Aș face tranziția de la industria petrolieră, da”, a afirmat candidatul democrat.

"O, o tranziție. Aceasta este o afirmație mare ”, a spus Trump.

Biden s-a exprimat în favoarea încetării subvențiilor federale pentru gaze.

Deși Trump s-a exprimat împotriva eneregiei eoliene, este adeptul celei solare însă „Nu este încă puternică astfel încât să conducem cu adevărat fabricile noastre mari și frumoase de care avem nevoie pentru a concura cu lumea”, a susținut Trump.