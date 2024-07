Alegeri SUA: Familia îl încurajează pe Biden să-şi continue campania pentru a fi reales preşedinte

Potrivit declaraţiilor a doi consilieri ai lui Biden, citaţi de CNN, familia i-a oferit preşedintelui "sprijinul necondiţionat" în timpul întâlnirii de la reşedinţa din Camp David, la care au participat Prima Doamnă, Jill, copiii şi nepoţii.



Întâlnirea fusese planificată cu săptămâni în urmă pentru a realiza o şedinţă foto cu renumita fotografă Annie Leibovitz. Însă reuniunea de familie a ajuns să fie aşteptată cu sufletul la gură, întrucât familia preşedintelui a jucat întotdeauna un rol crucial în deciziile sale politice, remarcă EFE.



La această întâlnire, familia l-a îndemnat pe Biden să continue să lupte cu convingerea că poate face treabă bună în următorii patru ani, în ciuda vârstei sale, 81 de ani, ceea ce face ca liderul american să fie cel mai în vârstă preşedinte din istoria ţării, potrivit unor surse apropiate, citate de The New York Times şi CNN.



Unul dintre cei care l-au îndemnat cel mai mult pe Biden să reziste presiunii este fiul său Hunter, care face obiectul unui proces ca urmare a unei anchete deschise când Trump era la putere, el fiind între timp găsit vinovat în această lună de cumpărare şi deţinere ilegală a unei arme.



Hunter Biden doreşte ca preşedintele să continue cursa pentru Casa Albă pentru a le arăta alegătorilor că este un luptător, în locul imaginii proiectate în noaptea dezbaterii, a unui preşedinte îmbătrânit, cu o voce răguşită, care nu-şi termina toate propoziţiile.



Alţi membri ai familiei s-au oferit duminică să se implice mai mult în campanie. De exemplu, unul dintre nepoţii preşedintelui s-a oferit să vorbească cu "influenceri" de pe reţelele sociale cu scopul de a contribui la amplificarea mesajului prezidenţial, potrivit unei surse citate de The New York Times.