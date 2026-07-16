Alertă sanitară în SUA: Un parazit provoacă sute de îmbolnăviri. Sursa este neunoscută

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) colaborează cu agenții de sănătate publică federale și statale pentru identificarea sursei îmbolnăvirilor.

Unul dintre cele mai importante focare a fost raportat în patru state din regiunea Midwest, unde oficialii intervievează persoanele afectate pentru a stabili ce alimente au consumat înainte de apariția simptomelor.

Până în acest moment, anchetatorii nu au identificat un aliment responsabil pentru răspândirea infecțiilor, iar investigația este în desfășurare, potrivit informațiilor citate de ScienceDaily.

Peste 400 de cazuri raportate

Potrivit CDC, până la 13 iulie au fost raportate peste 400 de cazuri asociate focarului. Infecții au fost confirmate în statele Michigan, Ohio, Virginia de Vest și Kentucky.

Autoritățile au precizat că analizează și alte grupuri de îmbolnăviri din Statele Unite, iar numărul real al cazurilor ar putea fi mai mare decât cel raportat oficial.

Specialiștii avertizează că unele cazuri recente pot să nu apară încă în statisticile oficiale,deoarece procesul de confirmare și stabilire a legăturii cu focarul poate dura câteva săptămâni.

Simptomele pot apărea la câteva zile după infectare

CDC a transmis că este preocupat de creșterea numărului de cazuri de ciclosporioză începând din luna mai.

Ciclosporioza este o infecție intestinală provocată de parazitul Cyclospora cayetanensis. În majoritatea situațiilor nu reprezintă un pericol major pentru viață, însă unele persoane pot dezvolta forme severe ale bolii și pot necesita internare.

Persoanele afectate în cadrul focarului au raportat apariția simptomelor începând cu 22 iunie 2026.

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Autoritățile caută sursa contaminării

În cadrul anchetei, CDC, agențiile de sănătate publică din mai multe state și Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) analizează informații medicale și epidemiologice pentru identificarea sursei infecțiilor.

Anchetatorii colectează date despre vârsta, rasa, etnia și alte caracteristici demografice ale persoanelor infectate, dar și informații despre alimentele consumate înainte de îmbolnăvire.

Autoritățile speră că analiza acestor date va permite identificarea unor tipare comune și descoperirea alimentului care ar putea fi responsabil pentru contaminare.

Până la finalizarea investigației, CDC recomandă populației să fie atentă la simptome și să solicite sfatul medicului în cazul apariției unor manifestări specifice infecției.