Ambasadoarea SUA la București: "Am triplat numărul militarilor americani în România"

Excelența sa Kathleen Ann Kavales a făcut precizări despre activitățile și numărul militarilor americani în țara noastră, despre războiul din Ucraina și strategia de apărare și securitate de la Marea Neagră, dar și cu privire la implicarea Statelor Unite în programul de energie nucleară. Totodată, a oferit detalii despre includerea României în programul Visa Waiver.

"Pentru mine este o mare plăcere să am posibilitatea de a vorbi cu oamenii direct în limba lor. Am studiat limba română și, din fericire, am avut timp să o studiez din nou înainte de a veni aici. Cred că este o limbă foarte frumoasă", a spus Kavalec, în interviul acordat lui Radu Tudor, la Sinteza Zilei.

Mai multe trupe americane în România

"Am crescut prezența trupelor americane de aici, din România. Am triplat numărul acestora de la aproximativ 1000 la peste 3000 de oameni.

La acest moment avem aici sediul Diviziei a 10-a de munte, colaborăm în tot felul de achiziții pentru a îmbunătăți capabilitățile de apărare ale României", a explicat aceasta.

Ea a făcut referire și la achiziția de către țara noastră de tehnică militară avansată în 2017.

"Cred că deciziile luate la acea vreme de a achiziționa noi sisteme precum sistemele Patriot, sistemele Himars, precum avioanele F-16, chiar s-au dovedit prețioase, atât pentru a spori descurajarea aici, în România, dar și pentru a face din România un aliat NATO mai puternic", a spus ambasadoarea.

Kathleen Ann Kavalec: "Un atac asupra oricărui membru NATO este un atac asupra tuturor membrilor NATO"

"Este important de știut faptul că această alianță este despre a descuraja, despre un front comun, despre unitate.

Articolul 5 spune că un atac asupra oricărui membru NATO este un atac asupra tuturor membrilor NATO. Președintele Biden a fost foarte clar cu privire la apărarea fiecărui centimetru pătrat al teritoriului NATO, cea mai bună apărare, pe lângă îmbunătățirea capacităților și îmbunătățirea interoperabilității, sunt fronturile comune pe care le prezentăm cu toții.

Continuăm să lucrăm la aceasta, sunt câteva sisteme care deja au fost livrate.

Mai multe sisteme sunt în pregătire și cred că aceasta pregătește România să continue să-și îmbunătățească abilitățile de apărare și de asemenea pentru a-și arăta conducerea în cadrul alianței", a mai spus Kavalec.

Programul Visa Waver

"Mi-ar plăcea ca România să intre în programul Visa Waiver. Am început să mă ocup de această chestiune chiar înainte de a veni în România.

Am avut discuții cu oficialii de la Departamentul de Securitate Internă. Cred că suntem pe un picior bun de plecare cu guvernul român. Acest efort are două etape.

Prima se referă la semnarea de acorduri privind schimbul de informații, care se pot baza pe ce am început deja.

A doua se referă la analizarea ratei de respingere pentru vize.

Cred că împreună cu guvernul român putem susține o campanie de informare care va îmbunătăți calitatea cererilor, astfel ca cetățenii să știe cum să aplice cu succes pentru vize.

Înainte să ajungem aici, e important să știm că eliberăm deja multe vize. Cred că privind vizitele pentru America, vasta majoritate a cererilor e aprobată. Iar vizele noastre sunt valabile 10 ani. E ușor să fie reînnoite.

I-aș încuraja pe cei care au viză să o reînnoiască pentru că se poate face online, fără interviu.

Sper că vom continua să eliberăm multe vize. Voi vizita departamentul de vize chiar mâine pentru a-i întâlni pe câțiva solicitanți.

Vreau să-i întreb ce planuri au când ajung în SUA. Chestiunea aceasta e categoric o prioritate a mandatului meu", a explicat oficialul american.

Interviu cu ambasadoarea SUA