Angela Merkel transmite un mesaj de speranță pentru noul an

Anul 2020 a fost cel mai dificil din cei 15 ani de când conduce Germania, după cum a spus Angela Merkel, în ultimul său mesaj de Anul Nou în funcția de cancelar al Germania. Cu toate astea, realizarea vaccinurilor anti COVID-19 face din 2021 un an al speranței.

Angela Merkel a gestionat criza financiară din 2008 din Germania și UE, criza datoriilor grecești din 2009, exodul migranților din 2015, a condamnat protest ele împotriva măsurilor de carantină din 2020 şi a spus că se va vaccina atunci când dozele vor fi disponibile pe scară largă.

„Permiteţi-mi să vă spun ceva personal: în nouă luni vor avea loc alegeri parlamentare şi nu voi mai candida din nou. Astăzi este, probabil, ultima dată când sunt în măsură să ofer mesajul de Anul Nou. Cred că nu exagerez când spun: niciodată în ultimii 15 ani nu am avut un an mai greu, şi niciodată, în ciuda tuturor grijilor şi a unui anumit scepticism, nu l-am aşteptat pe noul an cu atât de multă speranţă”, a spus cancelarul.

Cea mai mare economie a Europei organizează alegeri în luna septembrie, iar Merkel va preda ştafeta unuia dintre cei trei bărbaţi care se luptă să conducă partidul Uniunii Creştine Democrate (CDU), favorit să conducă coaliţia de guvernare.

În cazul în care construirea unei coaliţii după alegerile din septembrie va continua dincolo de luna decembrie, Merkel va rămâne cancelar interimar în 2022, până când va fi instaurat un nou guvern.

Mediafax