Întârzieri URIAȘE astăzi, 17 august, pe calea ferată: Trenul Mangalia-Timișoara, șase ore de întârziere. Alte 5 trenuri, întârzieri de peste două ore

„Urmare a închiderii accidentale de către CNCF CFR S.A. în data de 17.08.2024, între orele 2 și 6.30, a liniei curente Drăgănești Olt-Fărășele mai multe trenuri cu circulație pe Magistrala 100 acumulează întârzieri cuprinse între 123 și 361 minute”, a aanunțat sâmbătă dimineața CFR Călători.

Compania precizează că celălalt fir de circulație este închis de mai mult timp pentru efectuarea de lucrări la infrastructura feroviară.

CFR Călători a anunțat trenurile care au acumulat întâzieri:

-Trenul IR 1992 cu circulație în relația Arad-Craiova-București Nord- Constanța(Mangalia) are o întârziere de 276 minute.

-Trenul IR 1994 cu circulație în relația Craiova-București Nord- Constanța are o întârziere de 123 minute.

-Trenul IR 1990 cu circulație în relația Mangalia-Constanța-București Nord-Craiova-Timișoara Nord are o întârziere de 361 minute.

-Trenul RE 9900 cu circulație în relația Craiova-București Nord are o întârziere de 201 minute.

-Trenul R 9381 cu circulație în relația Roșiori Nord-Craiova are o întârziere de 240 minute.

Pasagerii trenurilor IR 1994, 1990 și IR 1922 au primit apă.

CFR Călători precizează că, având în vedere întârzierile existente, vor fi afectate și alte trenuri în legătură aceste trenuri.

(sursa: Mediafax)