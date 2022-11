Antony Blinken: România depăşeşte angajamentele aliaţilor în materie de apărare

"Statele Unite nu şi-ar putea dori un partener mai loial şi mai dedicat. România găzduieşte mii de militari din SUA şi din alte naţiuni membre NATO la baze aeriene şi navale aflate în serviciul alianţei noastre NATO. Colaborăm strâns în operaţiunile din zona Mării Negre, care sunt şi vor continua să fie în atenţia strategică a NATO.

Şi suntem uniţi în faţa războiului brutal al preşedintelui Vladimir Putin împotriva Ucrainei. Începând din februarie, prin colaborarea strânsă cu zeci de aliaţi şi parteneri din întreaga lume, am acţionat cu rapiditate, coordonare, determinare pentru a susţine Ucraina în faţa acestei agresiuni ruse. Am oferit asistenţă în materie de securitate Ucrainei şi am contribuit la modificarea raportului de forţe pe teren în favoarea Ucrainei", a declarat Antony Blinken, în conferinţa de presă comună cu șeful diplomației române, Bogdan Aurescu.

Blinken a vorbit despre sancțiunile fără precedent impuse Rusiei de țările occidentale şi asistenţa militară şi energetică acordată Ucrainei.

"În toate aceste eforturi, conducerea exercitată de România a fost esenţială. Românii şi-au deschis porţile, şi-au deschis inimile în faţa a milioane de civili nevinovaţi, cei mai mulţi femei şi copii care au fugit de violenţele lui Putin, dintre care zeci de mii rămân aici, în România.

Românii le-au furnizat alimente, apă, produse medicale şi combustibili ucrainenilor aflaţi în nevoie. România a facilitat exportarea a peste şase milioane de tone de cereale ucrainene, ajutând la evitarea foametei pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Şi, bineînţeles că România găzduieşte cartierul general al Diviziei multinaţionale NATO de sud-est şi alte comandamente importante care vor contribui la consolidarea apărării NATO pe flancul de est.

România nu doar că întruneşte, ci şi depăşeşte angajamentele aliaţilor de a aloca 2% din PIB pentru apărare până în 2024. Ştim că modul în care România şi-a condus eforturile în acest sens a generat costuri pentru români, aşa cum sunt costuri pentru oamenii din întreaga Europă şi din întreaga lume.

Războiul Rusiei a condus la creşterea costurilor pentru energie, alimente şi alte produse esenţiale pentru familiile de români, mai ales în contextul începerii iernii, iar instituţiile guvernamentale din România au fost vizate de ameninţări şi atacuri cibernetice lansate de grupuri ruse. Cred că este corect să spunem că puţine naţiuni înţeleg mai bine decât România de ce este atât de important să ne mobilizăm pentru susţinerea drepturilor tuturor naţiunilor, mari şi mici, de a le fi respectate suveranitatea şi integritatea teritorială", a explicat înaltul oficial american.

El a asigurat România că dispune de sprijinul SUA.

"Pe drumul lung spre propria democraţie, iar acum susţinând democraţia peste tot, România poate conta pe faptul că America va continua să fie de partea sa. Atunci când Biden, în acel moment vicepreşedinte al SUA, a vizitat România în 2014, el a spus că naţiunile din cadrul NATO nu sunt niciodată singure. Acest lucru a fost adevărat atunci, este valabil acum. Vom apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu NATO. Vom continua investiţiile pentru consolidarea Alianţei şi rolul de conducere al României în Alianţă, am furnizat asistenţă în materie de securitate de peste 120 de milioane de dolari României doar în ultimul an şi, aşa cum a anunţat preşedintele Biden la summitul NATO de la Madrid, Statele Unite vor staţiona o brigadă combatantă cu misiuni prin rotaţie aici în România. Vom continua să susţinem rolul de conducere la nivel umanitar exercitat de România. Începând din februarie, am contribuit cu peste 48 de milioane de dolari la programe de asistenţă umanitară în România, destinate refugiaţilor ucraineni", a continuat Blinken.

De asemenea, acesta a precizat că SUA va finanța un pachet pentru energia nucleară în România.

"Vom contribui la consolidarea rezilienţei României la nivel energetic. Mai devreme în cursul acestei luni, la reuniunea COP27, emisarul nostru pentru Climă, John Kerry, a anunţat împreună cu preşedintele Iohannis că Statele Unite vor finanţa un pachet solid pentru energie nucleară ecologică în România, pentru a ne asigura că resursele energetice ale României nu vor putea fi luate ostatice de către Rusia. Lucrăm la un reactor modular ultramodern, aşa cum a notat ministrul de Externe, ceea ce va consolida securitatea energetică a României şi va favoriza poziţionarea ca lider în tranziţia spre energie curată. Vom crea şi mii de locuri de muncă în cele două ţări", a subliniat secretarul de Stat american.