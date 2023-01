Blinken reafirmă sprijinul SUA pentru soluţia a două state în conflictul israelo-palestinian

În cursul vizitei la Ramallah, în Cisiordania, Blinken a declarat că Statele Unite se opun activităţilor israeliene de colonizare. "Orizonul speranţelor palestiniene s-a îngustat", a declarat Blinken, referindu-se la escaladarea confruntărilor israelo-palestiniene în ultimul an şi jumătate. Blinken i-a transmis lui Mahmoud Abbas că Washingtonul deplânge moartea "civililor palestinieni nevinovaţi" ucişi în operaţiuni israeliene, conform cotidianului The Times of Israel.

Antony Blinken a declarat, potrivit site-ului Ynetnews.com, că Statele Unite se opun oricăror acţiuni care ar îngreuna eventuala aplicare a soluţiei coexistenţei a două state, israelian şi palestinian.

La rândul său, Mahmoud Abbas a atribuit Israelului responsabilitatea pentru escaladarea violenţelor şi a cerut încetarea totală a operaţiunilor militare israeliene, ca prim pas pentru "revenirea la un orizon politic". Peste 170 de palestinieni au fost ucişi în operaţiuni militare israeliene efectuate în teritoriul palestinian Cisiordania anul trecut. Alţi 30 de palestinieni au fost ucişi anul acesta.

Revenit la Ierusalim marţi seară după deplasarea la Ramallah, Blinken a reafirmat "angajamentul ferm" al Statelor Unite pentru securitatea Israelului, dar a pledat pentru oprirea violenţelor. "Toate părţile trebuie să ia măsuri pentru a evita escaladarea violenţelor şi restabilirea calmului", a subliniat Blinken.

Armata israeliană efectuează constant operaţiuni de securitate în Cisiordania după numeroase atacuri antiisraeliene. Şapte israelieni au fost ucişi, iar alţii au fost răniţi, săptămâna trecută, într-un incident armat produs la periferia oraşului Ierusalim, pe fondul tensiunilor extreme ca reacţie la o operaţiune militară israeliană în Cisiordania soldată cu nouă morţi.

