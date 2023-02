Armata americană a doborât balonul suspect de spionaj deasupra Oceanului Atlantic

Marina și Paza de Coastă sunt în așteptare, dacă va fi necesar, pentru eventuale eforturi de recuperare, a declarat un oficial al apărării pentru CNN înainte de doborârea balonului.

Balonul a fost observat pentru prima dată deasupra statului Montana la începutul acestei săptămâni și a călătorit prin mijlocul țării, urmând modelele meteorologice, înainte de a părăsi Statele Unite sâmbătă.

Înainte ca balonul să fie doborât, Administrația Federală a Aviației a emis o interdicție de aterizare pentru aeroporturile din Wilmington, Carolina de Nord, Charleston, Carolina de Sud, și Myrtle Beach, Carolina de Sud. De asemenea, FAA a restricționat spațiul aerian din apropierea Myrtle Beach "pentru a sprijini Departamentul Apărării într-un efort de securitate națională".

Anterior, sâmbătă, Biden declarase reporterilor din Syracuse, New York, că administrația sa „va avea grijă” de balon, când a fost întrebat de CNN dacă SUA îl vor doborî. El a discutat opțiunile cu șefii militari de când a fost informat marți despre balon.

Vineri, Pentagonul a declarat că balonul nu reprezenta o amenințare militară sau politică.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat că balonul a intrat accidental în spațiul aerian al SUA. Dar Departamentul de Stat a declarat că prezența balonului deasupra teritoriului american a fost "o încălcare clară a suveranității noastre, precum și a dreptului internațional, și este inacceptabil că acest lucru s-a întâmplat".

Descoperirea balonului l-a determinat pe secretarul de stat american Antony Blinken să își amâne mult așteptata vizită diplomatică în China, afirmând că incidentul "a creat condițiile care subminează scopul călătoriei".

(sursa: Mediafax)

Air Force just shot down the China "weather ballon" in Myrtle Beach. We watched from our house as they wait for it to go over the ocean. pic.twitter.com/iqg9sEACFn