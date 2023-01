VIDEO Atac armat în California, de Anul Nou Chinezesc. 10 oameni au murit

Poliția se află la fața locului, în Monterey Park, oraș situat la est de Los Angeles. Ofițerii împânzesc zona și echipele de salvare acordă primul ajutor victimelor.

Zeci de mii de oameni se adunaseră pentru un festival de două zile, considerat unul dintre cele mai mari din sudul Californiei, scrie LA Times.

Focurile de armă u provocat mai multe victime, inclusiv morți. La această oră există puține detalii și nicio confirmare despre victime din partea poliției din Monterey Park.

"Este un incident izolat", a declarat pentru City News Service un ajutor de șerif.

Sergentul Bob Boese, reprezentant al Departamentul șerifului din Los Angeles, spune că împușcăturile au fost raportate la ora 22.22, în Monterey Park. Cel care a tras este un bărbat, a declarat acesta. Suspectul este încă în libertate.

Bilanțul atacului armat din California crește la cel puțin 10 persoane ucise și alte 10 rănite. Răniții sunt în spitale, iar starea lor variază de la stabilă la critică.

Căpitanul Andrew Meyer de la Departamentul șerifului din Los Angeles a spus că răniții au fost duși la spitale iar starea lor variază de la stabilă la critică. El a mai povestit că oamenii "ieșeau din locație țipând" când ofițerii au ajuns la fața locului.

Seung Won Choi, proprietarul unui restaurant din apropierea locului faptei, a declarat că trei persoane au intrat în localul său și i-au spus să încuie ușa. Aceștia i-au spus că era un bărbat cu o armă semiautomată care avea mai multe cartușe la el și reîncărca de fiecare dată când rămânea fără muniție.

Monterey Park este un oraș de circa 60.000 de locuitori care se află la 16 kilometri de centrul orașului Los Angeles. În zonă locuiesc și mulți etnici asiatici.

Seung Won Choi, proprietarul unui restaurant din apropierea locului faptei, a declarat că trei persoane au intrat în localul său și i-au spus să încuie ușa. Aceștia i-au spus că era un bărbat cu o armă semiautomată care avea mai multe cartușe la el și reîncărca de fiecare dată când rămânea fără muniție.

A mass shooting occurred during Lunar New Year celebrations in Monterey Park in California on Saturday night. While police have yet to provide details on the casualties, media reports suggest that at least 10 people are dead and 16 wounded. pic.twitter.com/TXOLNSsDwo