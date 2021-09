Atac armat într-o universitate din Rusia

UPDATE:

Trei persoane ar fi fost fost ucise în atacul armat produs în universitatea din Perm, Rusia, potrivit informațiilor preliminare citate de RBC.

Site-ul RBC citează o sursă apropiată din Ministerul Afacerilor Interne.

Tânărul de 18 ani ar fi intrat înarmat în universitatea din orașul Perm (Rusia) și a tras în studenți.

„Ceea s-a întâmplat nu a fost un atac terorist. Nu am stat în organizații extremiste și nu am fost un om religios. Nimeni nu știa ceea ce plănuiam să fac. Am organizat totul singur. M-am gândit mult la asta, au trecut anii și acum am înțeles că a venit momentul mult visat”, ar fi scris pe pagina sa de Twitter Timur Bekmansurov.

Un atac armat s-a produs luni într-o universitate din orașul rus Perm.

Presa locală a prezentat imagini cu studenți sărind pe ferestre pentru a scăpa de atacator.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un atac armat s-a produs într-o universitate din orașul rus Perm.

RT News prezintă imagini cu studenți sărind pe ferestre pentru a scăpa de atacator sau atacatori.

Se pare că în campusul unei universități din orașul rus Perm a avut loc un atac armat.

Cel puțin patru persoane au fost rănite, anunță presa locală, citând autoritățile universitare. Alte surse spun că sunt și morți, însă informația nu este, deocamdată, oficială.

Potrivit presei, atacatorul este un tânăr de 18 ani, care s-a baricadat în aula universității.

Pare că atacatorul chiar a postat anterior o explicație, în care pune că a visat de mult un atac armat și că strânge bani pentru arme din clasa a X-a.

(sursa: Mediafax)