Un marocan a atacat cu cuțitul călătorii în metroul din Lyon. Cel puțin trei persoane sunt rănite

Atacatorul, care locuiește ilegal în Franța, suferă de probleme grave de sănătate mintală și fusese internat în mai multe rânduri în secții de psihiatrie, a declarat prefectul local Fabienne Buccio pentru reporteri, conform Reuters.

El nu a făcut nicio afirmație religioasă sau politică în timpul atacului, a precizat prefectul.

Viața niciuneia dintre victime nu a fost în pericol, a declarat Buccio, adăugând că una dintre persoanele rănite avea 17 ani.

BREAKING ????????????



Knife attack in the #Lyon metro: "the suspect, of #Moroccan nationality and aged 27, isn't known to authorities", say officials.#Migrants pic.twitter.com/i5T5ivQMfV