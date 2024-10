Atac terorist la Ankara: Explozie și schimburi de focuri la o mare companie de apărare din Turcia. Patru morți și 14 răniți. Doi atacatori au fost uciși

Selim Cirpanoglu, primarul districtului Kahramankazan, a declarat pentru presa internațională asaltul terorist a încetat, dar nu a oferit mai multe detalii.

Doi dintre atacatorii implicați sunt morți, potrivit ministrului turc de Interne, Ali Yerlikaya. Acesta a adăugat că trei dintre cei 14 răniți confirmați oficial sunt în stare critică.

Potrivit președintelui Recep Tayyip Erdogan, atentatul s-a soldat cu patru morți.

Informații neconfirmate arată că grupul terorist ar fi inclus mai multe persoane, inclusiv o femeie și un bărbat înarmat cu o pușcă de asalt, care, aparent, a trecut de un punct de securitate la intrarea în companie.

Atacul, care a avut loc în jurul orei locale 16:00, a început când teroriștii au detonat un explozibil plasat într-un taxi, la intrarea în complexul TAI/TUSAS. Deflagrația a fost surprinsă de martori și a devenit rapid virală pe rețelele sociale.

După explozie, forțele de securitate s-au confruntat cu atacatorii în schimburi intense de focuri. Potrivit martorilor și imaginilor circulante pe internet, în timpul acestor ciocniri, unul sau doi dintre teroriști și-ar fi detonat vestele explozive.

Într-o înregistrare video difuzată online, se aud clar focuri de armă, iar alte imagini arată un bărbat înarmat care trece printr-un punct de securitate, scena fiind recuperată probabil de pe camerele de supraveghere.

Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a confirmat că atentatul s-a soldat cu morți și răniți, dar nu a oferit un bilanț exact al victimelor. "Un atac terorist a fost comis asupra sediului TUSAS din Ankara. Din păcate, atacul a provocat pierderi de vieți și răniți", a scris ministrul pe platforma X (fosta Twitter). Termenul "martiri" a fost folosit, referindu-se de obicei la soldați turci decedați.

Presa turcă relatează că, în momentul ultimei actualizări, teroriștii s-ar afla încă în interiorul complexului industrial și că ar fi luat ostatici.

Atacul din Ankara a avut loc în timp ce președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se afla în Rusia pentru summitul BRICS. În aceeași perioadă, o expoziție importantă din domeniul militar și aerospațial se desfășoară la Istanbul, eveniment la care a participat și ministrul de Externe al Ucrainei.

Industria de apărare a Turciei, cunoscută pentru producția de drone Bayraktar, a înregistrat un succes semnificativ în 2023, generând aproape 80% din veniturile din export ale țării.

Deocamdată, nu a fost revendicat atacul. În trecut, astfel de atacuri au fost comise de militanți kurzi, gruparea Statul Islamic și extremiști de stânga.

Terrorist attack in Ankara.

2 people were seen carrying the attack, one of the blew himself up and the other clashed with security forces. Gunfire ongoing pic.twitter.com/nIRmbwG8Ko