Peste 170 de protestatari violenţi, reţinuţi în Franţa. Manifestanții au atacat forțele de ordine

Protestatarii au atacat forţele de ordine în Paris şi în numeroase alte oraşe din Franţa, provocând daune majore. În capitala Franţei au fost raportate peste 140 de incendii provocate de grupuri de manifestanţi, a declarat ministrul de Interne, Gérald Darmanin.

Intrarea în sediul Primăriei oraşului Bordeaux a fost incendiată, dar focul a fost stins în aproximativ 15 minute.

"Forţele de ordine au fost atacate cu pietre şi cu sticle incendiare", a declrat ministrul de Interne, Gérald Darmanin, precizând că 149 de polişişti şi jandarmi au fost răniţi.

La Paris, forţele de ordine au observat aproximativ 1.500 de protestatari violenţi, 77 fiind reţinuţi. În total, în întreaga ţară, au fost reţinuţi 172 de manifestanţi.

Violenţe masive au fost raportate şi în oraşul Lyon, conform cotidianului Le Figaro. Un sediu administrativ din Lyon a fost atacat cu pietre, iar daunele sunt semnificative.

"A manifesta pentru a semnala dezacordul este un drept. Violenţele şi daunele la care am asistat sunt inacceptabile. Toată recunoştinţa mea forţelor de ordine şi de securitate", a declarat joi seară premierul Elisabeth Borne.

Ministerul francez de Interne a anunţat că la protestele faţă de reforma pensiilor au participat 1,089 milioane de oameni, inclusiv 119.000 la Paris. Este un record al mobilizării în capitala Franţei de la începerea mişcării de contestare a planului de creştere a vârstei de pensionare.

În schimb, Confederaţia Generală a Muncii (CGT) a estimat că la cele aproximativ 240 de acţiuni de protest de joi au participat 3,5 milioane de oameni, inclusiv 800.000 la Paris, potrivit postului BFMTV.

În Marsilia, s-au adunat aproximativ 280.000 de protestatari, iar în Montpellier, aproximativ 40.000, potrivit sindicatelor. În Nantes, manifestanţii au pătruns în sediul unui tribunal administrativ. În oraşele Rennes, Bordeaux, Toulouse şi Lille, forţele de ordine au utilizat tunuri de apă şi gaze lacrimogene pentru dispersarea manifestanţilor violenţi.

Preşedintele Emmanuel Macron, care şi-a atras critici dure din partea opoziţiei şi a sindicatelor pentru că a susţinut că "mulţimea nu are legitimitate", vrea implementarea planului de reformare a sistemului pensiilor până la sfârşitul acestui an. Guvernul Elisabeth Borne a adoptat planul controversat de reformare a sistemului pensiilor prin asumarea răspunderii, evitând votul Adunării Naţionale, Camera inferioară a Parlamentului. Două moţiuni de cenzură depuse de opoziţie au fost respinse. Opoziţia insistă pentru demisia Guvernului Elisabeth Borne, susţinând că nu mai are legitimitate, dat fiind că una dintre moţiuni a fost respinsă la limită. Opoziţia va contesta reforma pensiilor la Consiliul Constituţional.

"Mobilizarea foarte puternică de astăzi, mai ales în oraşele de dimensiuni medii, este un semnal puternic care confirmă opoziţia masivă a francezilor faţă de reforma pensiilor. Emmanuel Macron nu mai poate guverna singur, trebuie să revină la popor", a afirmat joi seară Marine Le Pen, unul dintre liderii formaţiunii de extremă-dreapta Mobilizarea Naţională (opoziţie).

(sursa: Mediafax)