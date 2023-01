Atacurile sângeroase continuă în SUA: Trei morți și patru răniți într-un schimb de focuri

Un sergent de la Departamentul de Poliție din Los Angeles a confirmat că împușcăturile au avut loc în Beverly Crest, un cartier de lux din Los Angeles.

Dintre cele șapte persoane care au fost împușcate, patru se aflau afară, iar alte trei într-un vehicul.

Răniții au fost duși la spital și se află în stare critică.

Sergentul a spus că nu are informații despre împrejurările care au dus la schimbul de focuri.

Împușcăturile de sâmbătă vin după masacrul de săptămâna trecută de la un salon de dans dintr-o suburbie a Los Angeles, soldat cu 11 morți și nouă răniți, și schiburile de focuri de la două ferme din Half Moon Bay, soldate cu șapte morți și un rănit.

#BREAKING There's been a shooting in a residential area of Beverly Hills. Police confirm their officers found 7 victims. 3 were killed, 4 people hospitalized.



Updates on @ABC7 this morning. https://t.co/a8eFAq2G6p pic.twitter.com/NPqDGYxoHX