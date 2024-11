Atentat cu bombă într-un tren din Pakistan: 17 oameni au murit

Sâmbătă, bilanțul morților în urma unui atentat cu bombă la stația de tren din Quetta, capitala provinciei Balochistan din sud-vestul Pakistanului, a crescut la 17, iar alte 30 de persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă, au raportat oficialii. Explozia a avut loc în momentul în care pasagerii așteptau trenul spre Rawalpindi, oraș militar din nordul țării.

Atacul a fost revendicat de gruparea separatistă Armata de Eliberare a Balochistanului (BLA), care a declarat că un atacator sinucigaș a vizat trupele aflate în zona stației.

Conform imaginilor transmise de televiziunile locale, peronul stației era acoperit cu bagajele abandonate ale călătorilor. Ayesha Faiz, oficial în cadrul poliției din Quetta, a confirmat că mai multe persoane grav rănite au decedat la spital.

Provincia Balochistan, bogată în resurse de petrol și minerale, este cea mai mare, dar și cea mai puțin populată regiune a Pakistanului. Oamenii acuză discriminarea și exploatarea, ambele venite de la guvern.

