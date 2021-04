Atenție la Facebook. Datele personale ale 533 de milioane de utilizatorii au fost furate

Datele personale și numerele de telefon ale unui număr de 533 de milioane de utilizatori Facebook au fost sustrase şi publicate online pe un forum, arată un raport publiat de Business Insider, scrie DPA.

Numele, locaţia, adresa de e-mail, numărul de telefon şi informaţiile biografice ale celor 533 de utilizatori ai platformei, din 106 ţări, au fost postate online pe un forum discret, folosit de hackeri. Dintre aceştia, peste 32 de milioane de utilizatori sunt din SUA, 11 milioane din Marea Britanie şi 6 milioane din India.

Deşi informațiile sunt vechi de doi ani, ele pot fi folosite pentru a furt de identitate şi fraude.

"Aceste date sunt vechi şi situaţia a fost raportată în 2019. Am identificat şi am rezolvat această problemă în august 2019", a declarat pe Twitter Lily Shepherd, reprezentantă a Facebook.



Facebook are 2,8 miliarde de utilizatori activi cel puţin o dată pe lună.