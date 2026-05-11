Un avion Turkish Airlines a luat foc la aterizare, pe aeroportul din Nepal

Un avion Airbus 330 al companiei Turkish Airlines a luat foc, luni dimineața, în timp ce ateriza pe aeroportul principal din Nepal, relatează AP.

La bord se aflau 277 de pasageri și nu au fost raportate victime, însă aeroportul a fost închis.

Zborul din Istanbul a aterizat pe Aeroportul Internațional Tribhuvan din Kathmandu, cu flăcări și fum pe trenul de aterizare din dreapta. Echipajul de urgență a intervenit și a stins incendiul, iar pasagerii au fost evacuați în siguranță, potrivit oficialilor.

Mai multe avioane, care se îndreptau spre Kathmandu, au fost puse în așteptare, în timp ce oficialii investigau și încercau să elibereze singura pistă disponibilă pe aeroport.

Nepalul se confruntă cu accidente aeriene relativ frecvente, deoarece terenul său muntos și vremea variabilă fac condițiile de zbor dificile.

În 2015, un avion al companiei Turkish Airlines, care a aterizat în Kathmandu în ceață densă, a derapat de pe o pistă alunecoasă, închizând aeroportul timp de câteva zile. Nici atunci nu au fost înregistrați răniți, iar avionul a fost ulterior remorcat în afara aeroportului și transformat într-un muzeu, potrivit aceleiași surse.

