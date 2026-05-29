România, țara tuturor experimentelor

Primul experiment s-a produs în 2015 când, după demisia lui Victor Ponta din funcția de prim-ministru, ne-am ales cu un premier tehnocrat, pe numele lui Dacian Cioloș. Atunci, partidele s-au înțeles rapid. Cetățenii aveau nevoie de o perioadă de respiro de la politică și politicieni. Strategia PSD s-a dovedit a fi perfectă. Liviu Dragnea a coordonat realizarea unui program de guvernare extrem de bine pus la punct, fapt ce a adus social-democraților un scor istoric - 46% în alegeri și 48% din locurile în Parlament. A fost nevoie doar de un partid mic, ALDE pe atunci, care să ajute la formarea unui guvern. Ce s-a întâmplat ulterior deja se cunoaște și fiecare dintre noi are o percepție proprie. Eu, unul, sunt subiectiv.

Următorul experiment a fost în 2020, când PSD, partidul care a câștigat alegerile, a făcut un pas în spate și a lăsat PNL și USR, partidele de pe locurile 2 și 3 să formeze majoritatea. Nu a durat mult. Un an mai târziu, după ce USR a depus o moțiune de cenzură alături de AUR, moțiune ce a dus la demiterea lui Cîțu cu 281 de voturi, PSD a intrat la guvernare alături de PNL, contribuind la încă un experiment - mai exact, rocada prim-ministrului. Acest experiment s-a dovedit a avea rezultate extrem de proaste, atât pentru țară, cât și pentru cele două partide principale din România, care la alegerile prezidențiale nu au reușit să-și ducă în turul al doilea candidații proprii.

În 2025 am asistat la încă un experiment. Experimentul Bolojan, inspirat din experimentul Ciolacu-Ciucă, dar cu un boost de seriozitate ardelenesc-bănățeană. Un experiment care s-a dovedit a fi catastrofal.

Și iată-ne la mai bine de trei săptămâni de când moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost votată de Parlament, moțiune depusă și votată inclusiv de partidul care a luat parte la experiment. Un experiment care a avut ca rezultat o criză politică chiar din momentul în care acest Guvern a fost învestit. Și acesta avea ca strategie tot o rocadă a premierilor, primul la „butoane” fiind Ilie Bolojan. Un politician ce a fost promovat în politica națională ca un salvator al acestei țări, dar care, pentru foarte mulți, s-a dovedit a fi un fel de păpușă Matrioșka: realizat din lemn (o încăpățânare cum rar s-a mai întâlnit la un om politic), gol pe interior (lipsit de empatie față de semeni) și pe care, cu cât îl descoperi mai mult, cu atât realizezi că este din ce în ce mai mic (ne-am așteptat la o guvernare îndreptată spre dezvoltare și am ajuns să avem o austeritate exagerată). Nu vă speriați, nu mă refer sub nicio formă la vreo apropiere de Rusia, departe de mine acest gând. S-a văzut deja apropierea domnului Bolojan de Germania.

Acum pare că urmează experimentul Eugen Tomac. Prezentat ca tehnocrat, consilier al președintelui României, europarlamentar. Totuși, Eugen Tomac este doar consilier onorific al președintelui fiind, de fapt, europarlamentar votat pe listele USR-FD-PMP. Acesta a candidat în 2024 în echipă cu Ludovic Orban și Cătălin Drulă, într-o alianță care a fost la limita de a nu avea niciun europarlamentar, obținând un scor de doar 8,53%. De asemenea, Tomac este președintele PMP, partid fondat de Traian Băsescu, ce a candidat la alegerile parlamentare din 2024 în alianță cu Forța Dreptei a lui Ludovic Orban, alianță ce nu a reușit să intre în Parlament, având un rezultat de 2%.

Acesta pare a fi propunerea de premier care să scoată România din criza politică și economică. Încă un experiment ne paște.