Cerul care ne trădează: trei ani de tăcere și un bloc în flăcări

De la Galați până la malul mării, cerul nu mai este o boltă senină, ci un coridor de incertitudine. Timp de trei ani, am privit coloanele de fum de peste Dunăre, de la Ismail și Reni, ca pe un spectacol macabru la care eram doar spectatori cu bilet gratuit. Astăzi, suntem parte din distribuție.

Drona care a lovit în inima Galațiului este mai mult decât o bucată de schijă și electronică rusească. Este dovada fizică a unui eșec strategic, semnul că, în timp ce inamicul și-a rafinat instrumentele distrugerii, noi ne-am rafinat arta comunicatelor de presă care spun că „nu există pericol pentru populație”, în timp ce schijele cad pe balcoane.

Geopolitica nu iartă ezitarea. Din februarie 2022, Federația Rusă a transformat drona dintr-o curiozitate tehnologică în principala armă de asediu a secolului XXI. Timp de peste o mie de zile, teritoriul național al României, membru NATO și pilon de stabilitate pe flancul estic, a fost martorul unei agresiuni continue la granița sa.

Întrebarea care arde mai tare decât resturile de dronă este: De ce abia acum? De ce să inițiezi achiziția unui sistem antidronă în 2025 sau 2026, când amenințarea a fost palpabilă, vizibilă și documentată încă de la primul „Shahed” căzut în Deltă? Să acționezi după trei ani de agresiune în vecinătate înseamnă să recunoști că ai dormit în timp ce frontul se muta în grădina ta. Statul român nu a acționat ca un organism care simte pericolul, ci ca un birocrat care așteaptă o ștampilă în timp ce clădirea arde. Între timp, pierdut trenul dotării tehnologice, lăsând cetățenii din Galați sub o umbrelă găurită.

În mod frecvent se susține că doborârea unei drone este o operațiune de o complexitate tehnică extremă, care necesită ani de licitații și sisteme de ultimă generație. Este o minciună convenabilă care acoperă lipsa de voință. În realitate, pentru o dronă lentă, zgomotoasă și cu o traiectorie previzibilă, așa-numita „motocicletă zburătoare”, soluția este de o simplitate aproape istorică.

Nu ai nevoie întotdeauna de rachete de milioane de dolari pentru a opri un aparat de câteva mii, ci de baterii antiaeriene clasice, plasate strategic, de un radar de proximitate, de un sunet care să alerteze și de un fascicul luminos (proiector de putere) care să „agațe” ținta pe cerul nopții. Odată identificată vizual și acustic, drona devine o țintă vulnerabilă pentru orice mitralieră antiaeriană calibrată corect. Este o tehnică ce datează de decenii, dar care, în mâinile unei armate hotărâte, ar fi transformat resturile de dronă în praf deasupra apelor Dunării sau ale mării, nu în proiectile care să lovească blocuri de locuințe. De ce au tăcut aceste baterii? De ce fasciculul de lumină nu a căutat inamicul? Pentru că am ales să așteptăm „sisteme” viitoare în loc să folosim forța prezentă.

Armata Română pare să fi confundat, într-o manieră periculoasă, siguranța aeriană integrată cu o simplă „perdea” defensivă de monitorizare. Există o diferență fundamentală între a monitoriza o țintă și a o neutraliza. În ultimii ani, ni s-a spus repetat că dronele sunt „urmărite”. Dar o dronă urmărită care lovește un bloc este o misiune eșuată.

Sistemele antidronă moderne, de la bruiaj electronic (Electronic Warfare) la sisteme cinetice simple, nu sunt lux, ci necesități de bază. Faptul că am permis ca resturi de drone sau aparate întregi să survoleze zone dens populate fără a avea capacitatea de a le „stinge” electronic sau de a le doborî prin foc clasic înainte de impact arată o lacună imensă în gândirea militară. Am mizat pe noroc și pe probabilități, ignorând faptul că într-un război de uzură, eroarea devine certitudine. Confuzia între „capacitate de observație” și „capacitate de reacție” a transformat Galațiul într-o țintă.

Un stat care se învecinează cu un agresor imprevizibil are datoria de a fi cu un pas înainte. România a avut avantajul de a vedea, în timp real, cum se schimbă fața războiului în Ucraina. Am văzut cum drona ieftină învinge sistemul scump. De ce nu s-au poziționat baterii antiaeriene la Galați, Tulcea sau Constanța încă din primele luni de conflict?

Lipsa de acțiune în fața unui potențial pericol iminent este, în termeni geopolitici, o invitație la agresiune. Federația Rusă nu testează doar radarele noastre, ci și voința noastră politică. Fiecare dronă care cade pe pământ românesc fără a fi interceptată activ este un mesaj trimis Kremlinului: „Cerul nostru este deschis, iar noi suntem prea ocupați cu hârțogăria pentru a riposta”.

Indiferența autorităților față de dotarea rapidă a creat o falie de încredere. Cetățeanul din Galați care care s-a trezit cu moartea la fereastră simt același lucru: abandonul.

Este revoltător să știi că siguranța ta depinde de o licitație amânată, când soluția putea fi o baterie de tunuri antiaeriene care să curețe cerul în secunda următoare. Cetățeanul plătește taxe pentru un contract nescris: „eu muncesc, statul mă apără”. Când acest contract este încălcat de drone care cad „din greșeală” pe blocuri, teama este noua normalitate. Nu mai este vorba doar despre apărare ci despre demnitatea de a trăi într-un stat care nu se teme să apese pe trăgaci pentru a-și proteja poporul.

Drona de la Galați trebuie să fie ultimul ceas de deșteptare. Nu mai avem timp pentru comisii care analizează „oportunitatea”. Siguranța aeriană nu este o opțiune de buget, ci fundamentul existenței noastre ca stat suveran. Doborârea unei drone nu este o „provocare la adresa păcii”, ci exercitarea suveranității, iar dacă ai un sunet, un fascicul luminos și o baterie pregătită, cerul României poate redeveni sigur. Trebuie doar ca cineva să aibă curajul să ordone: „Foc!”, pentru că viața românilor nu se negociază în fișiere Excel, ci se apără pe cer.

Când bubuitul metalic a sfâșiat liniștea Galațiului, nu s-a rupt doar un perete de bloc, ci și iluzia că suntem păziți. În această noapte, mii de părinți și-au strâns copiii la piept, privind cu teamă spre un cer care ar fi trebuit să fie brăzdat de fasciculele noastre de lumină, nu de umbrele inamice. Să dobori o dronă este simplu când îți iubești poporul mai mult decât birocrația. Este timpul ca tunurile noastre să vorbească, pentru ca românii să poată dormi, în sfârșit, în liniște!