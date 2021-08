Bahamas impune obligativitatea vaccinării pentru turiști

Bahamas va primi pe teritorul său doar persoane vaccinate anti COVID-19 care au depășit vârsta de 12 ani începând din 3 septembrie 2021, scrie EFE.

Decizia va fi însă prelungită până la 1 noiembrie și va permite acostarea navelor de croazieră doar cu toți pasagerii imunzați. Astfel, căpitanul trebuie să solicite echipajului și pasagerilor prezentarea certificatului de vaccinare Biroului Medical al Portului. Toţi pasagerii de peste 12 ani trebuie să facă dovadă vaccinării în momentul îmbarcării.

Excepție fac vasele de croaziere care pot să acosteze dacă au o urgență ori dacă un pasager are nevoie de asistență medicală.

Ș alte regiuni au impus obligativiitatea vaccinării de către călători, cum sunt Insulele Virgine şi Puerto Rico.

Copiii sub 12 ani trebuie să prezinte un test negativ.

Compania Royal Caribbean International va relua, în luna spetembrie, rutele a 7 vase ale Freedom of the Seas între Miami, Florida, SUA, şi Bahamas. Alte 7 vase de croazieră de la Mariner of the Seas îşi vor relua croazierele din Cape Canaveral, Florida, în Bahamas.