„Mi-am părăsit părinții”. Un băiat trăiește prin trenuri și cheltuie 9.000 de euro pe an

La vârsta de 16 ani, a decis să plece de acasă și să trăiască în trenuri și, deocamdată, nu are de gând să se oprească. Este povestea lui Lasse Stolley, un adolescent german, acum în vârstă de 17 ani, care, de ceva vreme, își petrece zilele la clasa întâi datorită unui abonament feroviar anual nelimitat. Trece prin Europa admirând priveliști magnifice de la fereastra unui compartiment.

De când a început lunga sa călătorie, își împărtășește gândurile și imaginile pe blogul său "Life on the train".

Tânărul cheltuiește peste 9.000 de euro pe an pentru a putea avea acest stil de viață.

"Trăiesc în tren și mă autointitulez de un an și jumătate", a explicat el pentru The Mirror: "Noaptea dorm în trenul Intercity Express, iar în timpul zilei lucrez ca programator. Călătoresc și vizitez o mulțime de țări”.

„Mi-am părăsit părinții și casa din Schleswig-Holstein și am pornit în această mare aventură. Pot să fac tot ce am chef: dacă am chef să merg la mare, iau trenul spre nord dimineața sau iau trenul spre Alpi pentru o excursie. Nu am niciun loc în care să mă retrag. Casa mea este trenul".

(sursa: Mediafax)