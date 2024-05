Incredibil: Un bărbat a aflat că nu este cetățean britanic după ce a stat 42 de ani în Marea Britanie

Bărbatul, în vârstă de 74 de ani, s-a născut în Ghana dar locuiește în Marea Britanie de 42 de ani.

El susține că în toți anii a crezut că este britanic, mai ales că și autoritățile l-au tratat ca pe un cetățean, potrivit BBC. A lucrat legal, a plătit taxe, a făcut împrumut bancar pentru a-și cumpăra o casă și s-a căsătorit de două ori cu două britanice. În plus, în 2007 el a primit un premiu pentru curaj din partea Poliției după ce a atacat un hoț.

Bărbatul a aflat în 2019 că are o problema și a făcut demersurile pentru a obține dreptul de ședere pe teritoriul britanic.

Deoarece a completat greșit documentele, el a fost nevoit să reia procedurile.

Ministerul de Interne i-a spus că nu are dreptul să se afle în Marea Britanie și l-a sfătuit să aplice pentru viza de 10 ani concepută pentru persoanele care doresc să se mute în țară pentru a munci. Procedurile costă peste 17.000 de lire strline, bani pe care pensionarul nu îi are. De aceea, familia sa a declanșat o campanie de strângere de fonduri. În plus, pensionarul a deschis o acțiune în instanță împotriva statului britanic.

(sursa: Mediafax)