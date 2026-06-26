Se întorcea din Cipru când a izbucnit haosul în avion. Un bărbat de 35 de ani a murit după ce a fost imobilizat în timpul zborului

Anchetă după moartea unui pasager într-un zbor din Cipru spre Marea Britanie. Bărbatul fusese imobilizat de pasageri și echipaj

Un zbor de la Larnaca la Manchester s-a transformat într-o tragedie după ce un pasager, acuzat că a devenit violent și a agresat membri ai echipajului și alți călători, a murit la scurt timp după aterizare. Autoritățile britanice au deschis două anchete pentru a stabili cu exactitate circumstanțele decesului, potrivit The Guardian.

Incident grav la bordul unui avion care venea din Cipru

Un zbor comercial care efectua cursa dintre Larnaca, Cipru, și Manchester, Marea Britanie, s-a încheiat tragic după ce un pasager în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața în urma unui incident violent petrecut la bord.

Potrivit Poliției din Greater Manchester, bărbatul, identificat drept Callum Kerr, ar fi început să manifeste un comportament agresiv în timpul zborului. Anchetatorii susțin că acesta ar fi agresat atât un alt pasager, cât și un membru al echipajului de cabină.

Pentru a preveni escaladarea situației, mai mulți pasageri și însoțitori de bord au intervenit și l-au imobilizat în partea din spate a aeronavei până la aterizarea pe aeroportul din Manchester.

Polițiștii l-au găsit inconștient după aterizare

Avionul a aterizat în primele ore ale dimineții de luni, iar în jurul orei 02:25, polițiștii au urcat la bord în urma apelurilor privind incidentul violent.

Conform autorităților, ofițerii l-au găsit pe Callum Kerr încă imobilizat de pasageri și de membrii echipajului. Polițiștii i-au aplicat cătușe pentru a-l prelua în siguranță, însă au constatat aproape imediat că acesta nu mai răspundea la stimuli.

Forțele de ordine au început manevrele de resuscitare cardio-respiratorie (CPR), iar echipajele medicale sosite la fața locului l-au transportat de urgență la spital. În ciuda eforturilor medicilor, bărbatul a murit în cursul zilei de marți.

Familia: „Avea o inimă de aur”

Într-un mesaj transmis prin intermediul poliției, familia lui Callum Kerr a declarat că acesta era un om dedicat familiei.

„Callum era un familist, tată a trei copii minunați, iubea sportul și avea o inimă de aur.”

Potrivit presei britanice, Kerr era cunoscut în lumea sporturilor de contact, fiind practicant de box fără mănuși (bare-knuckle boxing).

Două anchete încearcă să stabilească adevărul

Moartea lui Callum Kerr a declanșat două investigații distincte.

Prima este desfășurată de Poliția Greater Manchester și urmărește să stabilească exact ce s-a întâmplat la bordul aeronavei înainte de intervenția poliției. Anchetatorii analizează modul în care s-a desfășurat incidentul și rolul avut de pasagerii care l-au imobilizat.

„Știm că numeroși pasageri au fost martorii actelor de violență și ai haosului creat înainte de sosirea poliției. Pasagerii și echipajul au intervenit pentru a-l imobiliza și a pune capăt incidentului. Detectivii noștri investighează acum toate circumstanțele”, a declarat comisarul-șef Mike Allen.

Investigație independentă asupra intervenției poliției

Cea de-a doua anchetă este condusă de Independent Office for Police Conduct (IOPC), instituția care verifică toate cazurile în care o persoană moare după ce intră în contact cu poliția.

Potrivit reprezentanților IOPC, imaginile surprinse de camerele purtate de polițiști au fost deja analizate, iar cei cinci ofițeri implicați sunt considerați, în acest moment, martori și nu sunt suspectați de comiterea vreunei fapte ilegale.

Directorul pentru relații publice al instituției, Amanda Rowe, a declarat că ancheta va fi una complet independentă și va urmări să stabilească exact ce s-a întâmplat după sosirea polițiștilor la bordul aeronavei.

Compania aeriană transmite condoleanțe

Compania aeriană Jet2 a confirmat decesul pasagerului și a transmis un mesaj de condoleanțe familiei.

„Suntem la curent cu faptul că un client a decedat, după ce a fost transportat la spital la începutul acestei săptămâni. Dorim să transmitem sincere condoleanțe familiei și prietenilor acestuia. Întrucât investigațiile sunt în desfășurare, nu ar fi oportun să facem alte comentarii în acest moment.”

Reprezentanții operatorului au precizat că, având în vedere desfășurarea anchetelor, nu vor face alte comentarii până la finalizarea investigațiilor.