Biden deplânge ''creşterea îngrozitoare'' a antisemitismului de la începutul războiului din Gaza

În 2018, 11 credincioşi evrei au fost ucişi într-o sinagogă din Pittsburgh, în Pennsylvania, de un extremist de dreapta, în cel mai mortal atac antisemit din SUA.



Comemorarea atacului din acest an coincide, conform calendarului ebraic, cu ziua atacului fără precedent al Hamas din Israel de la 7 octombrie anul trecut, care a declanşat războiul în Gaza.



"Un an mai târziu, trauma acelei zile şi consecinţele ei sunt exacerbate de creşterea îngrozitoare a antisemitismului în America şi în întreaga lume", a spus Biden, citat într-un comunicat.



Preşedintele american, a cărui administraţie a sprijinit Israelul de la începutul conflictului, a declarat că a lansat înainte de 7 octombrie prima strategie naţională de combatere a antisemitismului în ţara sa.



"O implementăm în mod ofensiv", a spus el, adăugând că administraţia sa cheltuieşte 1,2 miliarde de dolari pentru a asigura securitatea fizică a sinagogilor, şcolilor evreieşti şi organizaţiilor nonprofit.



În plus, Departamentul de Justiţie investighează şi urmăreşte penal infracţiunile antisemite, a spus el.



Campusurile universitare din SUA au fost zguduite la începutul acestui an de proteste împotriva războiului din Gaza.



Atacul Hamas de la 7 octombrie 2023 a ucis 1.206 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe cifre oficiale israeliene.



Cel puţin 42.924 de palestinieni, majoritatea civili, au fost ucişi în ofensiva israeliană asupra Fâşiei Gaza, conform cifrelor Ministerului Sănătăţii din teritoriul condus de Hamas, pe care ONU le consideră de încredere.

