Biden, critici dure la adresa lui Netanyahu: Israelul pierde sprijinul lumii. Guvernul trebuie schimbat

Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți că Israelul pierde sprijin din cauza bombardamentelor "nediscriminatorii" din Gaza și că Benjamin Netanyahu ar trebui să-și schimbe guvernul de orientare dură, expunând o nouă fisură în relațiile cu premierul israelian.

Comentariile lui Biden, făcute în fața donatorilor pentru campania sa de realegere din 2024, au fost cele mai critice de până acum la adresa modului în care Netanyahu a gestionat războiul Israelului din Gaza, potrivit Reuters.

Ele reprezintă un contrast puternic cu susținerea literală și politică a liderului israelian manifestată la câteva zile după atacul militanților Hamas din 7 octombrie asupra sudului Israelului.

"Securitatea Israelului se poate baza pe Statele Unite, dar în acest moment are mai mult decât Statele Unite. Are Uniunea Europeană, are Europa, are cea mai mare parte a lumii ... Dar încep să piardă acest sprijin prin bombardamentele nediscriminatorii care au loc", a declarat Biden.

Comentariile lui Biden au deschis o nouă fereastră în discuțiile sale private tranșante cu Netanyahu, cu care are divergențe profunde de zeci de ani.

Biden a făcut aluzie la o conversație privată în care liderul israelian a spus:"'Ați bombardat Germania, ați aruncat bomba atomică, au murit mulți civili.'"

Biden a spus că a răspuns: "Da, de aceea toate aceste instituții au fost înființate după cel de-al Doilea Război Mondial pentru a se asigura că nu se va mai întâmpla din nou... să nu facem aceleași greșeli pe care le-am făcut noi la 11 septembrie. Nu există niciun motiv pentru care trebuia să ne aflăm într-un război în Afganistan".

Represaliile Israelului la atacurile Hamas au provocat 18.000 de morți, potrivit oficialilor din Gaza, 50.000 de răniți și au creat o criză umanitară.

(sursa: Mediafax)