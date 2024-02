Joe Biden i-a confundat pe Emmanuel Macron și François Mitterrand în timpul unui discurs

Biden l-a confundat pe Macron, actualul președinte al Franței, cu Mitterrand, unul dintre foștii președinți francezi.

„Știți, imediat după ce am fost ales, am fost la ceea ce numim o întâlnire a G7, adică a tuturor liderilor NATO ... a fost în sudul Angliei. M-am așezat pe spate și am spus: America s-a întors! Și Mitterrand, din Germania, adică din Franța, s-a uitat la mine și m-a întrebat: de când te-ai întors?”, a spus Biden în timpul discursului de la Las Vegas.

François Mitterrand a fost președinte al Franței între anii 1981 și 1995. Mitterrand a murit în 1996, la vârsta de 79 de ani. Emmanuel Macron este actualul președinte al Franței. Macron a fost ales prima dată în 2017 și a câștigat al doilea mandat în 2022.

Joe Biden nu este la prima gafă de acest tip. La 81 de ani, este cel mai în vârstă președinte american în exercițiu. Dacă va câștiga din nou alegerile, va împlini 85 de ani la sfârșitul mandatului. La alegerile prezidențiale din noiembrie, Biden s-ar putea confrunta cu Donald Trump. La 77 de ani, republicanul Trump a fost cel mai bătrân președinte din istoria Americii în 2016, înainte ca recordul său să fie bătut chiar de rivalul său democrat.

(sursa: Mediafax)