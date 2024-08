Biden i-a predat ştafeta Kamalei Harris, în uralele şi lacrimile delegaţilor de la Convenţia Democrată

Cu doar o lună în urmă, preşedintele în vârstă de 81 de ani intenţiona să vină la Chicago pentru a primi nominalizarea partidului său.



Luni seara, el a promis însă că va fi "cel mai bun voluntar" în campania vicepreşedintei în vârstă de 59 de ani, care i s-a alăturat pe scenă pentru o îmbrăţişare.



Joe Biden a cerut să fie aleasă Kamala Harris, "o procuroare", şi nu republicanul Donald Trump, un "recidivist".



"Îl iubim pe Joe!" şi "Mulţumesc Joe!" au scandat delegaţii pe tot parcursul discursului său, în timp ce mulţi plângeau.



"Ducem o bătălie pentru sufletul Americii", a spus el, folosind una dintre expresiile emblematice ale preşedinţiei sale.



"Îi suntem veşnic recunoscători" unui preşedinte "incredibil", a spus anterior Kamala Harris în timpul unei scurte apariţii solo surpriză pe scenă.



"Timp de cincizeci de ani, mi-am dat inima şi sufletul pentru ţară", a afirmat liderul democrat, care şi-a luat rămas bun de la o jumătate de secol de carieră politică.



"America, pentru tine am dat totul. Am făcut o mulţime de greşeli în cariera mea. Dar ţi-am dat totul", a declarat el, inspirându-se din melodia "American Anthem", pe care o invocase deja la ceremonia de inaugurare din ianuarie 2021.



Discursul lui Joe Biden a fost învăluit de emoţie, comentează AFP.



"Joe şi cu mine suntem împreună de aproape 50 de ani. Totuşi, sunt momente în care mă îndrăgostesc din nou de el", a spus prima doamnă, Jill Biden.



"Tată, (...) nu-ţi spunem suficient de des că eşti dragostea vieţii noastre", a spus fiica lor, Ashley, vorbind despre un "luptător care a fost subestimat toată viaţa".



Întreaga sa familie a urcat pe scenă la sfârşitul discursului.



"A fost onoarea vieţii mele să fiu preşedintele vostru. Iubesc această slujbă, dar îmi iubesc ţara şi mai mult", a spus Joe Biden, referindu-se la decizia sa de a se retrage din cursa pentru Casa Albă.



Timp de aproximativ o oră, Joe Biden a vorbit şi despre toate realizările mandatului său, cu care a asociat-o şi pe Kamala Harris.



Discursul său a semănat uneori furios cu cele pe care le-a ţinut când era încă în campanie.



"Toate aceste discuţii despre faptul că sunt supărat pe oamenii care au spus că trebuie să demisionez.... nu este adevărat", a spus democratul.



Pentru Joe Biden, însă, a existat ceva destul de crud în această revărsare de afecţiune.



Marţi, Kamala Harris va fi încoronată de delegaţi într-un vot simbolic, după ce aceştia au învestit-o deja oficial într-un scrutin online.



Democraţii se aşteptau să facă campanie fără mare pasiune pentru preşedintele octogenar, care nu mai avansa în sondaje.



Dar, de la retragerea sa incredibilă la 21 iulie, visează din nou la o victorie datorită candidatei lor în vârstă de 59 de ani, care este înaintea lui Donald Trump în majoritatea sondajelor de opinie.



"Îl iubesc (pe Joe Biden), dar am fost absolut încântat că a renunţat, pentru că ne trăgea în jos", a spus Harry Pascal, un activist democrat.



Donald Trump, în încercarea de a opri acest impuls, va vizita mai multe state strategice săptămâna aceasta.



Într-unul dintre ele, Pennsylvania, fostul preşedinte republican a atacat luni planurile "comuniste" ale Kamalei Harris şi a avansat ideea, fără nicio dovadă, că ea a pus la cale un "puci" împotriva lui Joe Biden.



Hillary Clinton, candidata înfrântă împotriva lui în 2016, a reamintit la Chicago că nimic nu este câştigat deocamdată.



"Nu vă lăsaţi distraşi şi nu vă culcaţi pe lauri", a spus fostul secretar de stat, care era considerată favorită în acel an.



Marţi, fostul preşedinte Barack Obama şi soţia sa Michelle Obama vor fi vedetele convenţiei, în fieful lor din Chicago.



Vicepreşedinta SUA va face campanie în acea zi la Wisconsin, un alt "stat indecis".



Marea masă a democraţilor nu a fost până acum întreruptă de demonstraţiile pro-palestiniene, dintre care prima a adunat luni câteva mii de oameni.



Aceşti protestatari au "argumente de adus", a spus Biden. El ar dori să pecetluiască un ultim succes diplomatic prin obţinerea unui acord de încetare a focului în Gaza.

AGERPRES