Bivolul numit Donald Trump, după părul său auriu, face senzație 

Bivolul albino este o specie rară și a făcut senzație când un fermier a observat că smocul său blond de păr seamănă cu șuvițele președintelui SUA. După ce un videoclip cu mamiferul palid cu coarne a devenit viral pe rețelele de socializare, un număr mare de oameni au început să apară la ferma din afara orașului Dhaka pentru a-l vedea cu ochii lor, relatează Associated Press.

Inițial, animalul trebuia sacrificat pentru festivalul musulman. Dar, invocând motive de securitate, guvernul a ordonat transferul său la grădina zoologică din capitală, unde mulțimi mari înfruntă acum căldura sufocantă pentru a-l vedea.

Marți, vizitatorii s-au lipit de gardul țarcului bivolilor, filmând cu telefoanele în timp ce unii tați își ridicau copiii mici pe umeri pentru o vedere mai bună.

Un angajat al grădinii zoologice a răsfățat animalul, periindu-i părul într-o parte și stropindu-l cu apă pentru a-l răcori.

„Există o asemănare cu Donald Trump în ochii, coafura și culoarea pielii”, a spus Mohammed Nasim, un student din Dhaka. „Și așa cum Donald Trump are o personalitate și un stil de viață distinctiv, acest bivol, după ce a devenit viral, trăiește acum un stil de viață similar, bucurându-se de multă atenție și tratament special”.

Presa locală a relatat că expoziția includea inițial un semn pe care scria „Donald Trump”, care a fost ulterior îndepărtat. Curatorul grădinii zoologice a fost concediat sâmbătă, deși nu se știe care a fost motivul oficial pentru demitere.

Unii au considerat în mod clar că denumirea este de prost gust.

„A da unui animal de fermă numele unuia dintre cei mai influenți lideri din lume a fost cu siguranță un lucru greșit”, a declarat Mohammad Joynal Adedin, rezident din Dhaka, care a vizitat oricum grădina zoologică pentru a vedea bivolii. „Pare lipsit de respect. Cred că fermierul care a făcut asta a luat o decizie proastă”.

A rare albino BUFFALO in Bangladesh nicknamed “DONALD TRUMP” was SPARED from Eid al-Adha sacrifice after going VIRAL online.



The 700-kg buffalo was already sold, but the Government INTERVENED as HUGE CROWDS gathered to see it.



Authorities refunded the buyer and MOVED the… pic.twitter.com/Ydfuiifq4O — Suppressed News. (@SuppressedNws1) May 27, 2026

(sursa: Mediafax)