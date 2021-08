Bob Dylan este acuzat că ar fi abuzat sexual o fetiţă de 12 ani, în 1965

Legendarul muzician Bob Dylan este acuzat că, în anul 1965, ar fi abuzat sexual o fetiţă în vârstă de 12 ani. Potrivit CNN, procesul a fost intentat vineri, în oraşul New York.

Presupusa victimă, acum în vârstă de 68 de ani, este identificată prin iniţialele JC. Aceasta susţine că „timp de şase săptămâni” Dylan a stabilit o conexiune emoţională cu ea, pentru ca în cele din urmă să o „abuzeze sexual de mai multe ori, în perioada aprilie-mai 1965”, pe când copila avea doar 12 ani.



Într-o declaraţie acordată luni pentru USA Today, un purtător de cuvânt al lui Dylan a afirmat că „acuzaţiile vechi de 56 de ani sunt neadevărate”.



Avocaţii lui JC susţin că artistul s-a împrietenit cu fata „pentru a-i diminua inhibiţiile, cu scopul abuzului sexual”. În plus, acesta ar fi făcut uz de droguri, alcool şi ar fi recurs la ameninţări cu violenţa fizică, lăsându-i victimei „o cicatrice emoţională”, care „o afectează psihologic până în ziua de azi", se arată în proces. Abuzurile sexuale propriu-zise s-ar fi petrecut în apartamentul lui Dylan din hotelul new-yorkez Chelsea.



„Plângerea vorbeşte de la sine. Vom dovedi toate acuzaţiile în faţa instanţei de judecată", a declarat avocatul Daniel Isaacs. „Procesul a fost depus după multe cercetări şi verificări aprofundate şi nu există nicio îndoială asupra faptelor”.



Femeia, care locuieşte acum în Greenwich, Connecticut, solicită despăgubiri compensatorii şi punitive de la Dylan .



Bob Dylan, pe numele real Robert Allen Zimmerman, s-a născut în Duluth, Minnesota. Artistul a împlinit 80 de ani pe 24 mai. Acesta a vândut peste 125 de milioane de discuri în timpul carierei sale, iar printre cele mai faimoase melodii ale sale se numără „The Times They Are a-Changin'”, „Like a Rolling Stone” şi „Blowin' in the Wind”.



În 2016, lui Dylan i-a fost acordat Premiul Nobel pentru literatură pentru „crearea de noi expresii poetice în marea tradiţie a cântecului american”.

(sursa: Mediafax)