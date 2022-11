Scandal uriaș la Scala din Milano: „Boris Godunov nu este propagandă pentru Putin”

Premiera spectacolului este programată pentru 7 decembrie, potrivit La Presse.

„Am fost primii care au făcut ceva în legătură cu Ucraina”, își amintește Meyer. „Atunci – subliniază el – am decis să facem un concert mare și am strâns 400.000 de euro pentru victime... este o picătură în oceanul de durere pentru acești oameni, dar asta poate face Scala. Am întâmpinat copiii de la școala de dans din Kiev, găsind aici cazare și pentru părinții lor, fără să-l semnalăm”.

Cu toate acestea, Meyer își amintește că atunci „când am anunțat această deschidere de sezon, mi-au fost puse întrebări doar pe chestiunea politică. Și repet, a face Boris Godunov este o decizie pe care am luat-o acum trei ani și este imposibil să o anulăm. Și atunci de ce ar trebui? Nu facem propagandă lui Putin, doar arătăm o mare capodoperă din istoria artei”.

Debutul noii stagiuni la Scala din Milano, care are loc de obicei la începutul lunii decembrie, reprezintă unul dintre cele mai importante momente din calendarul cultural al Italiei.

"Prin această operă, Musorgski a provocat puterea - acesta este unul dintre motivele pentru care noi o vom pune în scenă", a adăugat regizorul operei, Kasper Holten, conform căruia "Boris Godunov" este o poveste despre putere şi cinism.

Mai multe asociaţii ale ucrainenilor din Italia au protestat de asemenea împotriva alegerii operei clasice a lui Musorgski într-o asemenea perioadă. Ele au cerut punerea în scenă a unei alte opere şi ca nicio lucrare rusă să nu fie folosită până nu se va încheia războiul.

