Johnson mărturisește că a indus în eroare Parlamentul britanic, dar precizează că a fost ''cu bună credinţă''

''Nu am indus în eroare în mod intenţionat sau nechibzuit Parlamentul pe 1 decembrie 2021, 8 decembrie 2021 sau la orice altă dată. /.../ Accept faptul că Camera Comunelor a fost indusă în eroare de declaraţiile mele conform cărora regulile au fost respectate în totalitate la 10 (Downing Street). Dar atunci când au fost făcute declaraţiile, acestea au fost făcute cu bună credinţă şi pe baza a ceea ce ştiam şi credeam sincer la momentul respectiv'', a precizat fostul premier conservator în declaraţia sa scrisă transmisă Comisiei pentru privilegii din Camera Comunelor, care investighează dacă Johnson a minţit în faţa acestei camere parlamentare.



''Desigur, este adevărat că declaraţiile mele în faţa Parlamentului, conform cărora regulile (anti-COVID-19) au fost respectate în permanenţă, nu s-au dovedit a fi corecte şi profit de această ocazie pentru a-mi cere scuze în faţa Parlamentului pentru acest lucru", spune el în declaraţie.



Dosarul de apărare de 52 de pagini a fost depus luni de echipa juridică a fostului premier, iar comisia l-a făcut public marţi. Miercuri, Boris Johnson se va prezenta în faţa comisiei pentru o audiere ce i-ar putea decide soarta politică. În cazul în care vor stabili că a minţit cu bună ştiinţă, parlamentarii din comisie ar putea recomanda ca acesta să fie suspendat din camera inferioară, unde Boris Johnson este deputat pentru circumscripţia Uxbridge (nord-vestul Londrei). Ancheta este prezidată de deputata laburistă Harriet Harman, deşi grupul de şapte membri ai comisiei are o majoritate conservatoare.



Boris Johnson a părăsit funcţia la 6 septembrie în urma scandalului ''partygate'' şi după publicarea unui raport independent în care erau criticate petrecerile şi cultura consumului excesiv de alcool de la reşedinţa oficială în timpul pandemiei de COVID-19.