British Museum, cea mai vizitată atracție din Marea Britanie în 2024

Celebrul muzeu londonez a primit 6.479.952 de vizitatori în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 11% față de 2023.

Anul trecut a adus vești bune și pentru Muzeul de Istorie Naturală din Londra, care s-a bucurat, de asemenea, de o creștere de 11% a numărului de vizitatori (6.301.972), ocupând locul al doilea.

Cele mai populare atracții din Regatul Unit au înregistrat o creștere de aproximativ 3,4% a numărului de vizitatori de la an la an, conform Alva (Association of Leading Visitor Attractions).

Windsor Great Park (parte a Crown Estate) a fost cea mai vizitată atracție în aer liber, primind 5.670.430 de vizitatori anul trecut, o creștere de 3%, ceea ce l-a plasat pe locul al treilea.

(sursa: Mediafax)