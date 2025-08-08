Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de ocupare a orașului Gaza

„Cabinetul de securitate a aprobat propunerea prim-ministrului privind înfrângerea Hamas”, a declarat Biroul Primului Ministru într-un comunicat.

„IDF (Forțele de Apărare Israeliene) se vor pregăti pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza, asigurând în același timp furnizarea de ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a exprimat intenția Israelului de a prelua controlul militar asupra întregii Fâșii Gaza, în ciuda protestelor și avertismentului șefului Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene, lt. gen. Eyal Zamir, care a avertizat că o preluare completă a controlului ar bloca armata în interiorul enclavei și ar pune în pericol ostaticii rămași.

Potrivit unui oficial israelian care are cunoștință despre propunere, planul etapizat luat în considerare de cabinetul de securitate ar urma să: forțeze aproximativ un milion de palestinieni din orașul Gaza și din alte zone să se evacueze în zone din sudul Gazei, să înființeze complexe pentru a găzdui afluxul masiv de palestinieni strămutați și să crească numărul punctelor de distribuire a ajutoarelor operate de controversata Fundație Umanitară din Gaza (GHF) de la patru în prezent la 16 puncte.

Cabinetul de securitate al Israelului a adoptat cinci principii pentru încheierea războiului din Gaza, printre care „controlul securității israeliene în Fâșia Gaza” și o nouă administrație civilă care să guverneze enclava, care să nu fie nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană.

Principiile includ dezarmarea Hamas, returnarea ostaticilor vii și morți, demilitarizarea Gazei, controlul securității israeliene în enclavă și înființarea unei „administrații civile alternative”, a declarat biroul prim-ministrului într-un comunicat publicat vineri, citat de CNN.

Nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană nu vor forma o astfel de administrație, a declarat Israelul.

„O majoritate decisivă a miniștrilor din Cabinetul de Securitate a considerat că planul alternativ care a fost prezentat Cabinetului de Securitate nu va duce nici la înfrângerea Hamas, nici la returnarea ostaticilor”, se arată în comunicat.

Nu a fost clar la ce plan alternativ se referă comunicatul sau cine l-a prezentat.

(sursa: Mediafax)